Regionali: Avvenente fuori da Italia Viva, Falteri quasi

Il campo largo si sta spaccando al centro: dopo le fughe da Azione, con la lettera dei delusi prima e le dimissioni di Federico Giacobbe poi, anche Italia Viva sta perdendo i pezzi. Il partito di Matteo Renzi a Genova aveva appoggiato Marco Bucci alle elezioni amministrative del 2022 e molti dei suoi esponenti trovano adesso estremamente innaturale passare dalla parte opposta. Anche perché due di loro, Mauro Avvenente e Davide Falteri, hanno nell'attuale giunta di centrodestra degli importanti ruoli di responsabilità.

Il primo a dichiararsi fuori dal nuovo corso renziano è Avvenente, assessore alle Manutenzioni, al Decoro urbano e ai Centri storici del comune di Genova: “Non posso seguire Italia Viva in un percorso che non condivido – dice l'assessore a Telenord – del resto abbiamo fatto una scelta appena 2 anni fa, non 20, e la confermo adesso. Peraltro – continua Avvenente – avevo già dichiarato che non avrei lasciato la Giunta ben prima di sapere che lo stesso Marco Bucci sarebbe stato candidato alla presidenza di Regione e questa mia intenzione assume ancora più valore oggi”.

Avvenente si sente molto realizzato nel suo ruolo attuale: “Sono stato per 10 anni un presidente di Municipio da marciapiede e ho continuato diventando un assessore da marciapiede. Ho un'età in cui non c'è più spazio per retorica o tatticismi, voglio rendermi utile alla collettività nel modo in cui lo sto facendo”.

L'assessore non ha ancora deciso formalmente di lasciare Italia Viva ma sembra inevitabile che lo faccia a breve: “Io non ho ancora rinnovato la mia tessera e se sarà confermata l'adesione al centrosinistra lascerà il partito. Ma – tiene a precisare Avvenente – lo farà senza alcun rancore: le strade stanno divergendo ed è legittimo che accada, semplicemente io non me la sento di rinnegare ciò che tutti assieme avevamo deciso di fare. Magari in futuro ci ritroveremo in un progetto nuovo”.

Verso l'addio al gruppo renziano anche Davide Falteri che ha fatto sapere di volersi riservare il fine settimana prima di dare il suo annuncio ufficiale: dal suo entourage, comunque, trapela l'intenzione di restare al fianco del Sindaco e, di conseguenza, chiudere il suo rapporto con Italia Viva.

Più sfumata la posizione di Arianna Viscogliosi che al momento non ha rilasciato dichiarazioni: il gruppo che sostiene Andrea Orlando è convinto di poter contare su di lei nella lista civica riformista nella quale convergeranno, senza simboli di partito, i candidati di Azione Lodi e Stagnaro (al netto che, come raccontato ieri da Telenord, anche in questo partito si annunciano molte defezioni).