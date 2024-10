Regionali, Assoutenti: "Giunta ligure e Prefettura favoriscano conoscenza liste e candidati"

Assoutenti rivolge un appello al Presidente della Giunta regionale e alle prefetture per far conoscere le liste in lizza per le prossime elezioni del 27 - 28 ottobre. Come segnalano in una nota il presidente Furio Truzzi e il vicepresidente Rosanna Stifano, "Ad oggi nessun partito e candidato ha comunicato alla regione il proprio curriculum e il proprio certificato rilasciato dal casellario giudiziale come prevede la legge, con sanzioni da 12.000 a 120.000 euro per chi non provvede entro 7 giorni dalle elezioni".

"E' assolutamente intollerabile che a fronte della crescita della disaffezione al voto che fa prevedere una percentuale di votanti inferiore alla metà degli aventi diritto, le informazioni sui candidati presidenti, sulle liste in competizione, sui candidati delle varie liste nelle 4 circoscrizioni siano pressochè sconosciute - sottolineano Truzzi e la Stifano - oltre che "difficlmente raggiungibili" sullo stesso sito di regione liguria che richiede ben 4 passaggi, peraltro lasciando il dubbio se il canale giusto al secondo passaggio sia "liste e candidati" (sbagliato) o informazione ai cittadini (giusto)".

"Per questa semplice elementare ragione sulla quale si poggia il più elementare dei diritti politici, elettorali, civici, che è quello all'informazione Assoutenti Liguria - prosegue la nota - rivolge un accorato appello al Presidente della giunta Regionale, ai Prefetti di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, ai Sindaci dei 234 comuni liguri perchè i cittadini possano con un semplice clic su https://www.regione.liguria.it/homepage-attivita-istituzionale/elezioni/elezioni-regionali-2024/informazioni-cittadini-elezioni-2024/manifesti-elettorali-2024.html andare sulle pagine giuste per conoscere chi votare se lo desiderano. Assoutenti in oltre segnala che a 1 gg dalla scadenza prevista dalla legge 3 del 2019 sulla pagina "elezioni trasparenti" (https://www.regione.liguria.it/homepage-attivita-istituzionale/elezioni/elezioni-regionali-2024/elezioni-trasparenti-2024.html )non compare il nominativo di alcun candidato nonostante domani scada l'obbligo di pubblicazione ( con sanzioni da 12.000 a 120.000 euro per chi non provvede entro 7 gg dalle elezioni) del proprio curriculum e del certificato rilasciato dal casellario giudiziale privando così i cittadini di informazioni conoscitive fondamentali di chi rappresenterà i liguri nella prossima legislatura regionale".

"Troviamo disarmante e deludente che queste informazioni non ci siano - concludono Truzzi e la Stifano - ci auguriamo che vengano date al più presto. Da parte nostra lunedì mattina segnaleremo questo "vuoto" di democrazia alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici istituita presso la Camera dei deputati".