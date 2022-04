"Reduci", il libro di Andrea Benelli che racconta la lotta al covid nelle Rsa

di Marco Innocenti

Il nuovo libro, edito da Dapero, che apre una finestra sulla lotta quotidiana di tanti professionisti per proteggere gli anziani e i più fragili

Un direttore di struttura che risponde “Eccomi” alla sua comunità e che decide di farsi presenza per il personale di cura, per gli anziani e per le famiglie. Così nasce “Reduci” di Andrea Benelli, la nuova pubblicazione di Editrice Dapero che racconta, con la voce delle emozioni, quel che è successo davvero nelle nostre RSA con l’arrivo del Covid. Una narrazione che vuole dare voce – finalmente – ai professionisti che si sono spesi per proteggere gli anziani e che vuole donare al mondo dell’assistenza un punto di vista inedito, mai venuto fuori dalle cronache dei giornali, spesso troppo accusatorie.

“Reduci” descrive e coinvolge senza la pretesa di edulcorare le RSA. “Reduci” è un memoriale che, ricordando quel che è successo, vuole costruire un’alleanza fra professionisti, anziani e familiari. “Reduci” è finalmente una finestra aperta in questo strano mondo che è quello delle RSA