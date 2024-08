Recco, Notte Blu, I Buio pesto si esibiscono contro l'autismo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Noi non lo abbiamo mai dichiarato in pubblico ma all'interno della nostra formazione abbiamo esperienza dei figli di uno dei nostri collaboratori che è autistico, quindi la viviamo sul campo questa condizione. Ci siamo pertanto resi disponibili per portare la nostra testimonianza. Questo problema spesso si da come bon, come dire che va bene così e che gli autistici vivranno sempre così. Ma la realtà è un'altra, la vita di queste persone può migliorare, la raccolta fondi non è efficace, invece lo è l'aiuto delle persone a queste famiglie". Così il leader dei Buio Pesto in merito all'evento organizzato a Recco per sensibilizzare sul tema dell'autismo.