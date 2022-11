Rapallo, tappa conclusiva sul green dell'Oman Golf Trophy

Ultima tappa dell'Oman Golf Trophy domani sul green di Rapallo. I giocatori si contenderanno gli ultimi due pass per partecipare al "Grand Final" in programma a marzo 2023 a Muscat, sul campo più bello del sultanato: l'Al Mouj Golf, per una sfida tra golfisti italiani e omaniti. E a Rapallo sarà presente il prossimo ambasciatore dell'Oman in Italia, Sua Altezza Sayyid Nizar, che giocherà nel Team con Francisco Palau Grieg, console onorario del Sultanato in Italia. "Ospitare l'evento conclusivo dell'Oman Golf Trophy è per noi una grande soddisfazione e, contemporaneamente, un riconoscimento prestigioso per il nostro Circolo che sottolinea la bellezza e il valore tecnico delle nostre 18 buche - ha dichiarato Fabrizio Pagliettini, direttore del circolo - siamo grati a Sua Altezza Sayyid Nizar, per la Sua presenza al Trofeo".

L'Oman Golf Trophy è un progetto che vede insieme il settore pubblico e privato omaniti per dare risalto a questo sport e invitare gli italiani a scoprire l'Oman, uno dei paesi più sicuri al mondo, è politicamente molto stabile, ha un piano economico a lungo termine che incoraggia e aiuta gli investimenti esteri. Hanno partecipato al trofeo oltre 800 golfisti e vi hanno assistito più di 7000 spettatori. Sua Eccellenza Basil Al Rawas, sottosegretario allo Sport e alla Gioventù del ministero della Cultura, dello Sport e della Gioventù, ha dichiarato: "L'Oman Golf Trophy è il primo torneo organizzato all'estero. È una grande opportunità per promuovere il Sultanato dell'Oman, utilizzando il golf. Organizzare un Circuito con sette tappe in Italia, con il Gran Final a Muscat, promuoverà il turismo sportivo e l'economia".