Rapallo, sindaco Ricci: "Mare afflitto dagli scarichi, lavoriamo per renderlo fruibile"

Un’estate amara per Rapallo, con una buona fetta di mare interdetta ai bagnanti a causa del divieto di balneazione imposto per tutta la stagione. Una situazione che ha sollevato preoccupazioni tra cittadini e turisti, ma la sindaca Elisabetta Ricci, eletta lo scorso giugno, ha voluto rassicurare la comunità, evidenziando gli sforzi dell’amministrazione per risolvere il problema e garantire che non si ripeta il prossimo anno. "Balneazione negata per questa stagione," ha dichiarato Ricci, "ma stiamo lavorando in concerto con gli uffici e con gli enti preposti per far sì che la stessa situazione non si verifichi il prossimo anno." La sindaca ha spiegato che le azioni necessarie per risolvere il problema degli scarichi fognari che influiscono sulla qualità dell’acqua saranno avviate a partire dai mesi autunnali e invernali. "Sarà nostra cura procedere per far sì che il nostro mare torni ad essere interamente fruibile per i cittadini e per i nostri ospiti," ha assicurato Ricci.

Il problema, che affligge Rapallo da anni, è legato agli scarichi dei fiumi che si riversano in mare. Da quando è entrata in carica, la sindaca ha firmato diverse ordinanze per costringere i condomini a riparare gli scarichi difettosi e risolvere le criticità evidenziate. "Sarà nostra cura, con le amministrazioni condominiali, risolvere il problema, perché tutti possano godere della bellezza del nostro mare," ha sottolineato Ricci.

Nel corso delle ultime settimane, la sindaca ha anche tenuto incontri con i primi cittadini dei comuni limitrofi per affrontare insieme le problematiche più urgenti della zona, tra cui la viabilità e il traffico. "Stiamo svolgendo tavoli di lavoro settimanali e mensili per trovare soluzioni opportune, comuni e condivise per il territorio," ha concluso Ricci, mostrando determinazione nel riportare Rapallo al suo splendore e nella salvaguardia del suo mare, patrimonio inestimabile per la comunità e attrattiva fondamentale per il turismo.