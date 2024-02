Rapallo, Shipping Transport & Intermodal Forum, amm. De Carolis: "Mar Rosso, effettuiamo esercitazioni 'a caldo'"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"L'ultima esercitazione della Nato ha coinvolto sedici nazioni, voglio sottolineare che è molto importante la collaborazione a livello dell'Alleanza e a livello internazionale, ci stiamo addestrando anche nelle esercitazioni cosiddette 'a caldo' con cannoni che sparano, lanciamo missili, in relazione all'evoluzione dello scenario attuale di cui si parlerà oggi". Lo ha detto l'ammiraglio Aurelio De Carolis, comandante della squadra navale della Marina Militare Italiana proveniente direttamente dal Mar Rosso, durante il suo intervento alla seconda edizione del forum 'Shipping, Transport & Intermodal Forum' organizzato a Rapallo da Telenord e The International Propeller Club, con un focus sulla situazione nel Mar Rosso.

"Il messaggio che voglio comunicare è che la squadra navale della Marina Militare Italiana non è fatta solo di navi - ricorda l'ammiraglio -: noi difendiamo gli interessi marittimi della nazione in tutte quante le dimensioni, dai sommergibili all'aviazione navale, compresi tutti i moderni F35, la componente della Brigata Marina San Marco per le operazioni via terra, ma anche per armare i team di abbordaggio della nostre navi nelle operazioni di sicurezza marittima. Ne abbiamo normalmente dieci dispiegati nelle navi in attività in diverse aree del mondo in quell'area nota con il concetto di Mediterraneo allargato".