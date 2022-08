"Rapallo per i tuoi occhi", Comune e Comitato Macula per la prevenzione delle maculopatie

di Marco Innocenti

Basta un piccolo test, non invasivo, per diagnosticare la malattia e attivare subito la terapia più indicata

Anche la città di Rapallo vuole prevenire e intercettare precocemente l’insorgere delle malattie oculari. È per questo, infatti, che oggi ha presentato “Rapallo per i tuoi occhi”. Si tratta di una campagna per la prevenzione delle maculopatie realizzata in sinergia tra il Comune stesso e il Comitato Macula. Il Comitato, ovviamente molto sensibile al tema, cerca di coinvolgere sempre più comuni.

Con un piccolo test, non invasivo e gratuito tutti potranno diagnosticare la malattia e conseguentemente rivolgersi ad uno specialista. Il Comitato nasce proprio con l’intento di dare un volto e un’identità a tutti coloro che soffrono di maculopatia perché troppo spesso sono “fantasmi”. Per tutti loro, il Comitato si impegna poiché vengano riconosciuti i propri diritti. Ma senza sosta e con grande grinta, promuovono anche la conoscenza e la ricerca nel settore dell’oculistica.