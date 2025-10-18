Rapallo Pallanuoto travolge Cosenza: 16-9 e secondo successo consecutivo in A1 femminile

Continua il momento positivo del Rapallo Pallanuoto in Serie A1 femminile: dopo la vittoria contro le campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania, la squadra ligure si impone con autorità anche in trasferta, superando il Cosenza per 16-9.

In una vasca tradizionalmente difficile, le ragazze guidate da coach Luca Antonucci hanno dimostrato solidità e concentrazione, gestendo la gara con maturità dopo un avvio equilibrato. Progressivamente, il Rapallo ha preso in mano il ritmo del gioco, trovando efficacia in attacco e maggiore compattezza difensiva.

“È una vittoria importante – ha commentato Antonucci – anche perché maturata contro una squadra che si è rinforzata molto rispetto alla scorsa stagione. Non mi è piaciuto l’approccio iniziale in difesa: abbiamo subito troppo, ma abbiamo reagito bene. I tre punti fanno comodo, ma dobbiamo ancora crescere per arrivare al livello che vogliamo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la centroboa Paola Di Maria (foto di Gian Cavassa) che ha sottolineato le difficoltà iniziali e la reazione della squadra: “Abbiamo faticato nei primi due tempi, poi ci siamo sbloccate. Giocare fuori casa non è mai facile, ma la risposta del gruppo è stata positiva. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.