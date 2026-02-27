Rapallo, lunedì 2 marzo il Forum di TN Events&Media: focus sul sistema sanitario regionale e le prospettive del servizio sanitario nazionale
di Redazione
4 min, 4 sec
Sarà il Sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato ad aprire con un videomessaggio istituzionale la IV edizione del Forum Salute & Sanità, in programma lunedì 2 marzo 2026 presso l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo.
Promosso da TN Events&Media, il Forum si conferma un autorevole momento di confronto sul futuro della sanità
italiana, dedicato all’evoluzione del sistema tra innovazione tecnologica, sostenibilità e riorganizzazione territoriale.
L’edizione 2026 assume un significato particolare per la Liguria, configurandosi come occasione pubblica di confronto
e dialogo sul nuovo sistema sanitario regionale. Il Forum riunirà istituzioni, manager della sanità pubblica e privata,
professionisti, imprese e mondo accademico in uno spazio aperto di condivisione, favorendo l’integrazione tra soggetti pubblici e privati chiamati a costruire insieme i modelli organizzativi e assistenziali del futuro.
“Il Forum di Rapallo rappresenta un laboratorio di idee e proposte concrete per il futuro della sanità italiana”, dichiara
Massimiliano Monti, editore di Telenord e promotore dell’evento. “Ricerca, intelligenza artificiale e sostenibilità
devono tradursi in scelte strategiche capaci di rendere il sistema sanitario più efficiente, accessibile e vicino ai
cittadini.”
“ll Forum Salute & Sanità di Rapallo ci consente di entrare nel vivo della riforma del Sistema sanitario regionale e di
confrontarci sulla portata di questo cambiamento organizzativo– sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità
della Regione Liguria-. Siamo in una fase cruciale: da un lato stiamo attuando un percorso di riorganizzazione che
punta a rafforzare la sanità territoriale, integrare ospedale e territorio, investire in digitalizzazione e innovazione;
dall’altro, abbiamo aperto un confronto con i principali stakeholder sul nuovo Piano sociosanitario regionale, che
definirà la visione strategica dei prossimi anni. Occasioni come questa sono fondamentali perché mettono attorno allo stesso tavolo istituzioni, professionisti, manager, imprese e mondo accademico. Il dialogo con tutti gli attori interessati è essenziale per costruire un modello di sanità sempre più efficiente e sostenibile”
I lavori prenderanno il via alle ore 9.45 con i saluti istituzionali, moderati da Roberto Rasia Dal Polo, e con l’intervento
dell’editore di Telenord Massimiliano Monti. Seguirà l’Onorevole Matteo Rosso, membro della XII Commissione
Affari Sociali della Camera dei Deputati, quindi il videomessaggio del Sottosegretario Marcello Gemmato. A seguire
interverranno Alessandro Bonsignore, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova, Paolo
Petralia, Vicepresidente FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, e Pierluigi Vinai, Direttore
Generale ANCI Liguria.
La seconda sessione sarà dedicata alla nuova sanità in Liguria, con l’intervista all’Assessore regionale alla Sanità
Massimo Nicolò, seguita dal confronto, moderato da Maurizio Michieli, con i Direttori Generali delle principali realtà
sanitarie del territorio: Monica Calamai, Direttore Generale A.O.M., Marco Damonte Prioli, Direttore Generale
A.T.S., Francesco Quaglia, Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera, Renato Botti, Direttore Generale dell’Ospedale Gaslini, Luisa Pareto, Responsabile del Sistema Informativo Aziendale dell’Ospedale Evangelico Internazionale, Paolo Bordon, Direttore Generale Area Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria e Giancarlo Bizzarri, Coordinatore Area Liguria Salute. L’attenzione sarà rivolta in particolare all’attuazione del nuovo progetto sanitario regionale, considerato leva strategica per il potenziamento dei servizi territoriali e l’innovazione dei modelliorganizzativi e di cura.
Il contributo del mondo accademico sarà affidato al Professor Elio Borgonovi, Presidente CERGAS – SDA Bocconi,
cheoffriràunaletturastrategicadelletrasformazioniinattonelsistemasanitarioitaliano.Lasessionededicata alla
digitalizzazione e alla sanità vedrà gli interventi di Riccardo Battaglini, Direzione Centrale Business e Servizi di
Liguria Digitale, e di Carlo Bassanini, Direttore Commerciale Coopservice, mentre il Presidente della Regione Liguria
Marco Bucci concluderà i lavori della mattinata.
Nel pomeriggio il Forum proseguirà con la sessione dedicata agli scenari attuali e futuri della sanità. Interverranno
Marco Fertonani, Amministratore Delegato CDS, Federico Patrone, Direttore Generale Garofalo Health Care,
Giuseppe Croce Bermondi, Amministratore Delegato Villa Esperia, Alessandro D’Errico, Head of Medical
Network Management and Anti-Fraud di Unisalute, Simona Lombardi, Regional Director Synlab Liguria, Stefano
Faraldi, Direttore Liguria e Toscana KOS Care, Livio Pietro Tronconi, Amministratore Delegato ICLAS e Presidente
Nazionale AIOP sezione ospedaliera, e Gabriele Nicolini Direttore Medico di PIAM Bruschettini. Seguiranno gli
interventi dei coordinatori di area Marino Anfosso, Monica Cirone, Ivan Mazzoleni, Maria Elena Secchi, Paolo
Cavagnaro.
La giornata si concluderà con la tavola rotonda dedicata alle categorie professionali e imprenditoriali, alla quale
prenderanno parte Alessandro Bonsignore per l’Ordine dei Medici, Massimo Gaggero per ANDI Genova, Claretta
Femia per l’Ordine degli Psicologi della Liguria, Elisabetta Grillo per la Sezione Sanità di Confindustria Genova e
Vittoria De Astis per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Il take home message finale sintetizzerà i principali
spunti emersi nel corso dei lavori.
