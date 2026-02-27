Rapallo, lunedì 2 marzo il Forum di TN Events&Media: focus sul sistema sanitario regionale e le prospettive del servizio sanitario nazionale

“ll Forum Salute & Sanità di Rapallo ci consente di entrare nel vivo della riforma del Sistema sanitario regionale e di

confrontarci sulla portata di questo cambiamento organizzativo – sottolinea Massimo Nicolò , assessore alla Sanità

della Regione Liguria-. Siamo in una fase cruciale: da un lato stiamo attuando un percorso di riorganizzazione che

punta a rafforzare la sanità territoriale, integrare ospedale e territorio, investire in digitalizzazione e innovazione;

dall’altro, abbiamo aperto un confronto co n i principali stakeholder sul nuovo Piano sociosanitario regionale, che

definirà la visione strategica dei prossimi anni. Occasioni come questa sono fondamentali perché mettono attorno allo stesso tavolo istituzioni, professionisti, manager, imprese e mondo accademico. Il dialogo con tutti gli attori interessati è essenziale per costruire un modello di sanità sempre più efficiente e sostenibile”

I lavori prenderanno il via alle ore 9.45 con i saluti istituzionali, moderati da Roberto Rasia Dal Polo, e con l’intervento

dell’editore di Telenord Massimiliano Monti. Seguirà l’Onorevole Matteo Rosso , membro della XII Commissione

Affari Sociali della Camera dei Deputati, quindi il videomessaggio del Sottosegretario Marcello Gemmato. A seguire

interverranno Alessandro Bonsignore , Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova, Paolo

Petralia , Vicepresidente FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, e Pierluigi Vinai , Direttore

Generale ANCI Liguria.

La seconda sessione sarà dedicata alla nuova sanità in Liguria, con l’intervista all’Assessore regionale alla Sanità

Massimo Nicolò , seguita dal confronto, moderato da Maurizio Michieli, con i Direttori Generali delle principali realtà

sanitarie del territorio: Monica Calamai , Direttore Generale A.O.M., Marco Damonte Prioli, Direttore Generale

A.T.S., Francesco Quaglia , Direttore Generale E.O. Ospedali Galliera, Renato Botti , Direttore Generale dell’Ospedale Gaslini, Luisa Pareto , Responsabile del Sistema Informativo Aziendale dell’Ospedale Evangelico Internazionale, Paolo Bordon, Direttore Generale Area Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria e Giancarlo Bizzarri , Coordinatore Area Liguria Salute . L’attenzione sarà rivolta in particolare all’attuazione del nuovo progetto sanitario regionale, considerato leva strategica per il potenziamento dei servizi territoriali e l’innovazione dei modelliorganizzativi e di cura.

Il contributo del mondo accademico sarà affidato al Professor Elio Borgonovi , Presidente CERGAS – SDA Bocconi,

cheoffriràunaletturastrategicadelletrasformazioniinattonelsistemasanitarioitaliano.Lasessionededicata alla

digitalizzazione e alla sanità vedrà gli interventi di Riccardo Battaglini, Direzione Centrale Business e Servizi di

Liguria Digitale, e di Carlo Bassanini , Direttore Commerciale Coopservice, mentre il Presidente della Regione Liguria

Marco Bucci concluderà i lavori della mattinata.

Nel pomeriggio il Forum proseguirà con la sessione dedicata agli scenari attuali e futuri della sanità. Interverranno

Marco Fertonani , Amministratore Delegato CDS, Federico Patrone, Direttore Generale Garofalo Health Care,

Giuseppe Croce Bermondi , Amministratore Delegato Villa Esperia, Alessandro D’Errico, Head of Medical

Network Management and Anti-Fraud di Unisalute, Simona Lombardi , Regional Director Synlab Liguria, Stefano

Faraldi , Direttore Liguria e Toscana KOS Care, Livio Pietro Tronconi, Amministratore Delegato ICLAS e Presidente

Nazionale AIOP sezione ospedaliera, e Gabriele Nicolini Direttore Medico di PIAM Bruschettini. Seguiranno gli

interventi dei coordinatori di area Marino Anfosso , Monica Cirone , Ivan Mazzoleni , Maria Elena Secchi , Paolo

Cavagnaro .

La giornata si concluderà con la tavola rotonda dedicata alle categorie professionali e imprenditoriali, alla quale

prenderanno parte Alessandro Bonsignore per l’Ordine dei Medici, Massimo Gaggero per ANDI Genova, Claretta

Femia per l’Ordine degli Psicologi della Liguria, Elisabetta Grillo per la Sezione Sanità di Confindustria Genova e

Vittoria De Astis per l’Ordine delle Professioni Infermieristiche. Il take home message finale sintetizzerà i principali

spunti emersi nel corso dei lavori.