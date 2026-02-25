Tumori e malattie rare, il ruolo delle associazioni

Affrontare un tumore non significa soltanto sottoporsi a cure e terapie, ma attraversare un percorso complesso che coinvolge la sfera emotiva, familiare e sociale della persona. Proprio su questo tema abbiamo parlato con Gianfranco Peiretti, direttore dell’associazione WeCare, e con la dottoressa Chiara Urci, psicologa e volontaria dell’associazione, per approfondire il ruolo fondamentale che le realtà del Terzo Settore svolgono accanto a chi affronta il cancro.

Nel corso dell’incontro è emerso con chiarezza come le associazioni rappresentino un ponte tra l’ospedale e la vita quotidiana. Se la medicina si occupa della cura clinica, realtà come WeCare si prendono cura della persona nella sua interezza, offrendo ascolto, orientamento e sostegno concreto. Una diagnosi oncologica, infatti, non colpisce solo il corpo, ma mette in discussione equilibri personali, relazioni, lavoro e prospettive future. È in questo spazio di fragilità che il supporto associativo diventa essenziale.

Gianfranco Peiretti ha sottolineato il valore della rete e della presenza costante dei volontari, capaci di offrire vicinanza e umanità nei momenti più difficili. Non si tratta di sostituire i professionisti sanitari, ma di affiancarli, creando un sistema di sostegno che riduca l’isolamento e rafforzi il senso di comunità. La condivisione tra pari, il confronto con chi ha vissuto esperienze simili, può diventare una risorsa preziosa per ritrovare forza e speranza.

La dottoressa Chiara Urci ha evidenziato inoltre l’importanza del supporto psicologico lungo tutto il percorso: dalla diagnosi alle terapie, fino alla fase successiva alle cure, spesso meno visibile ma altrettanto delicata. Gestire ansia, paura e incertezza richiede strumenti adeguati e uno spazio protetto in cui potersi esprimere liberamente.

Dalla conversazione è emerso un messaggio chiaro: affrontare il cancro non è solo una sfida medica, ma un’esperienza che richiede accompagnamento, empatia e relazioni significative. Le associazioni come WeCare rappresentano un tassello fondamentale di questa rete di cura, contribuendo a costruire un modello di assistenza più umano, integrato e vicino alle persone.

L'ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE RARE

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, abbiamo parlato con Loris Brunetta e Giovanna Vallini dell’Associazione Ligure Thalassemici per raccontare il significato di un appuntamento che, anno dopo anno, unisce memoria, gratitudine e sensibilizzazione.

Mercoledì 4 marzo 2026 l’associazione tornerà con la consueta “Una Rosa per Ale”, iniziativa che si svolgerà all’interno dell’Ospedale Galliera di Genova, sede del centro di riferimento regionale dove vengono seguiti e curati i pazienti affetti da talassemia. Un evento carico di emozione, dedicato ad Alessandra e ai tanti amici talassemici che nel corso degli anni sono venuti a mancare a causa delle complicazioni legate alla malattia.

“Una Rosa per Ale” non è soltanto un gesto simbolico, ma un momento di riconoscenza verso tutto il personale sanitario. La talassemia, infatti, richiede un approccio multidisciplinare costante: medici, infermieri, operatori socio-sanitari lavorano ogni giorno insieme per garantire cure e qualità della vita ai pazienti. Alle ore 11.00, davanti alla cappella dell’ospedale, l’associazione consegnerà le rose ai coordinatori dei reparti, che provvederanno poi a distribuirle al personale. Un segno semplice ma profondo per dire grazie a chi si prende cura dei pazienti con professionalità e umanità.

Durante l’incontro abbiamo anche approfondito che cosa sia la talassemia. Si tratta di una malattia genetica ereditaria che rientra tra le malattie rare. In Italia si contano circa 7.000 pazienti e circa 3 milioni di portatori sani. È una patologia che obbliga chi ne è affetto a sottoporsi a trasfusioni di sangue periodiche, generalmente ogni 15-20 giorni: ad oggi, questa rappresenta la principale terapia salvavita.

La Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che si celebra simbolicamente il 29 febbraio – il giorno più raro dell’anno – nasce proprio con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla conoscenza, la prevenzione e il sostegno alla ricerca. Anche in Liguria le iniziative sono numerose e coinvolgono associazioni e realtà sanitarie impegnate sul territorio.

L’Associazione Ligure Thalassemici, attiva da oltre quarant’anni e composta dagli stessi pazienti, ha la propria sede proprio all’interno dell’Ospedale Galliera, dove si trova il Centro della Microcitemia, delle Anemie Congenite, del dismetabolismo del ferro e delle malattie ematologiche rare. Una presenza che testimonia un legame profondo tra associazione e struttura sanitaria, fondato sulla collaborazione e sulla condivisione di un percorso di cura lungo tutta la vita.

Dalle parole di Brunetta e Vallini emerge un messaggio chiaro: fare informazione sulle malattie rare significa dare voce ai pazienti, rafforzare la rete di sostegno e ricordare che dietro ogni diagnosi ci sono persone, famiglie, storie. “Una Rosa per Ale” è memoria, ma anche impegno concreto per il presente e per il futuro di chi convive ogni giorno con la talassemia

CORSI PER ASSISTENTI DI STUDIO E PREVENZIONE PER LE PATOLOGIE ORALI

Nel 2018 è stata introdotta la normativa nazionale che disciplina la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), prevedendo un percorso formativo obbligatorio di 700 ore. Dal 2022 la qualifica è diventata requisito indispensabile per lavorare come assistente alla poltrona o collaboratore di studio odontoiatrico, mentre gli assistenti già in attività prima della riforma non sono tenuti a frequentare il corso.

A Genova, ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani – promuove il 4º corso ASO in partenza l’8 marzo presso il CNOS e il secondo corso di formazione professionale per collaboratore di studio odontoiatrico previsto per martedì 21 aprile.

Come sottolinea Massimo Gaggero Presidente dell'Ordine degli Odontoiatri, la formazione rappresenta una garanzia di qualità e sicurezza per i pazienti. Centrale anche il tema della prevenzione: il controllo della bocca ogni sei mesi è fondamentale non solo per la salute dentale, ma anche per la diagnosi precoce dei tumori del cavo orale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.