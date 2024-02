Rapallo, il consiglio comunale approva gli interventi per il porto. Convenzione con Bizzi&Partners

Il Consiglio comunale di Rapallo ha approvato con i voti della maggioranza il prolungamento fino al 2056 della concessione demaniale del porto Carlo Riva, che sarà riaperto a marzo dopo essere stato devastato dalla mareggiata del 2018. Prevista la possibilità di un'ulteriore proroga, che verrà stabilita in base agli investimenti, quantificati al termine dei lavori, che il privato farà nelle opere a terra.





"Se non avessimo fatto questa scelta non ce ne sarebbero state altre a disposizione - ha dichiarato il sindaco Carlo Bagnasco - altre ipotesi sono chiacchiere da bar. Oggi è una giornata di 'felicità amministrativa': diamo il via all'apertura del porto e salvaguardiamo i posti di lavoro".





Proprio i lavoratori della Porto Turistico Internazionale, società che detiene la concessione ma che nel giro di un mese lascerà il testimone alla Bizzi&Partners cioè a chi sta effettivamente investendo, e i cui posti di lavoro saranno preservati, erano presenti in aula ieri sera per chiedere la votazione dell'atto suppletivo per poter tornare a operare. Nell'atto approvato dal Consiglio comunale è previsto che il concessionario versi ogni anno nelle casse del Comune 30mila euro più altri 50mila euro come contributo per lo spettacolo pirotecnico delle feste di luglio.