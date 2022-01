Quirinale, Salvini pensa al Mattarella-bis e la Meloni sbotta: "Non ci voglio credere"

di Marco Innocenti

Il botta e risposta e distanza fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni rischia di lasciare strascichi polemici all'interno del centrodestra. Proprio mentre è in corso la votazione nell'aula di Montecitorio per il settimo scrutinio, il leader della Lega spiazza tutti avanzando la proposta di un Mattarella-bis: "Ma non può essere una scelta di ripiego - ha detto ai giornalisti - Piuttosto che andare avanti altri 5 giorni con i veti della sinistra, si dica al presidente Mattarella di ripensarci e si punti sul suo nome. Ma bisogna farlo con convinzione. Una parte del Parlamento - ha concluso Salvini - non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c'è un vertice".

Un cambio di rotta, quello del segretario del Carroccio, che non è andato giù a Giorgia Meloni che in un tweet ha espresso chiaramente la sua perplessità: "Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci". Nella votazione del pomeriggio, intanto, Fratelli d'Italia ha già annunciato che farà convergere i propri voti sul nome di Nordio. Segno evidente della volontà della Meloni di testare i propri numeri all'interno della coalizione dopo il flop della candidatura della Casellati, lanciata da Matteo Salvini.