Quello spot in tv che fa arrabbiare anche il sindaco. Il video

"Sono pronto a scrivere ai vertici dell’azienda titolare di Subito.it perché ritirino lo spot pubblicitario che sta andando in onda sui principali network televisivi nazionali.

La battuta non è piaciuta ai genovesi ma neppure al sindaco Marco Bucci.

Uno spot televisivo in onda sulle principali emittenti nazionali ha fatto arrabbiare molti cittadini genovesi. “Hai poi trovato la bici che volevi?”. “Arriva da Genova, l'ho comprata su Subito.it". " Genova? E l’hai pagata prima di vederla?"

L’immagine dei genovesi, attraverso il pensiero di uno dei protagonisti dello spot, è stereotipata in quella di chi cerca di arrembare una fregatura al cliente del portale web che si salva grazie al rigido protocollo in atto da parte dell’azienda mediatrice di vendite.

La ritengo una mancanza di rispetto nei confronti dei genovesi che, peraltro, storicamente sono conosciuti semmai come parsimoniosi e non come dei “tira pacchi”.