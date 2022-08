Quanto incassano le città italiane dalle multe: ecco la classifica completa del 2021

di Marco Innocenti

Genova è al quinto posto come incassi dalle sanzioni ma è seconda in Italia per multe da eccesso di velocità

Il Ministero dell'interno ha pubblicato i dati sui proventi delle multe nelle principali città italiane nel 2021. A guidare la classifica dei più tartassati ci sono i cittadini di Milano che, lo scorso anno, hanno versato nelle casse del Comune la bellezza di 102.685.048 euro. Al secondo posto, Roma con 94.180.487 euro. Terzo gradino del podio per Torino, con 41.553.065 euro. E Genova? Si piazza al quinto posto, con 34.599.376 euro incassati dalle contravvenzioni a cittadini indisciplinati, piazzandosi alle spalle di Bologna e davanti a Firenze.

Ecco la classifica completa: Milano 102.685.048, Roma 94.180.487, Torino 41.553.065, Bologna 37.691.186, Genova 34.599.376, Firenze 21.265.466, Palermo 9.662.268, Napoli 9.578.078, Bari 8.810.150, Venezia 7.554.969, Pescara 5.263.499, Bolzano 4.786.816, Perugia 4.020.226, Cagliari 3.825.175, Ancona 3.591.310, Trieste 3.277.943, Trento 3.093.698, Potenza 1.159.051, Catanzaro 887.445, Aosta 599.258, Campobasso 508.685. TOTALE: 398.593.199 euro.

Interessante anche vedere quanti di questi incassi derivino da eccessi di velocità. Anche in questo caso, ad avere il piede più pesante sull'acceleratore sono i milanesi che spendono, per questo "vizietto", quasi 13 milioni di euro. Meno della metà, ma sufficienti per piazzarsi al secondo posto, i 6 milioni abbondanti che i genovesi versano alle casse comunali, sempre per gli eccessi di velocità. Staccata di oltre un milione di euro troviamo poi Torino e, a seguire, Bologna, Roma e Firenze.

Non mancano le soprese: spulciando i rendiconti presentati dagli enti locali, si scopre ad esempio che Napoli incassa appena 27mila euro all'anno dagli autovelox installati in città, mentre un piccolo comune delle Dolomiti con meno di 360 abitanti, Colle Santa Lucia in provincia di Belluno, ha riscosso grazie all'autovelox oltre 552mila euro in un anno. C'è chi ha fatto di meglio: il Comune di Melpignano, in provincia di Lecce, ha guadagnato quasi 5 milioni di euro tramite dispositivi di controllo a distanza della velocità - più di Roma, Bologna o Firenze - oltre 2.300 euro a cittadino se si considerano i 2.135 abitanti del comune.

Ecco, anche in questo caso, la classifica completa delle sanzioni da autovelox: Milano 12.978.657, Genova 6.229.839, Torino 5.009.561, Bologna 4.835.865, Roma 4.649.845, Firenze 3.884.536, Palermo 2.583.424, Venezia 2.434.161, Ancona 1.305.352, Potenza 894.021, Trieste 736.074, Cagliari 684.621, Pescara 425.655, Bolzano 120.817, Trento 117.073, Napoli 27.275, Aosta 4.514, Perugia 0, Bari 0, Catanzaro 0, Campobasso 0. TOTALE 46.921.290 euro.

Suddividendo poi gli incassi per il numero degli abitanti, a fare la parte del leone è Bologna, con una media di 96 euro di multe pagate da ciascun abitante. Meno spendaccioni i milanesi, che si fermano a 74,9 euro a testa, davanti ai genovesi, costretti a versare alle casse comunali 61,7 euro ciascuno, contro una media nazionale che si attesta di poco sotto ai 35 euro.

Ecco la classifica completa: Bologna 96,0 - Milano 74,9 - Genova 61,7 - Firenze 57,9 - Torino 49,2 - Bolzano 44,7 - Pescara 44,1 - Ancona 36,4 - Roma 34,1 - Venezia 29,7 - Bari 27,9 - Trento 26,0 - Cagliari 25,7 - Perugia 24,5 - Aosta 18,0 - Potenza 17,9 - Trieste 16,4 - Palermo 15,4 - Campobasso 10,7 - Napoli 10,5 - Catanzaro 10,4. MEDIA NAZIONALE: 34,9 euro.