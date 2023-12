"Quando lo sport si fa impresa", il calendario della Fondazione Ansaldo

Da 15 anni Fondazione Ansaldo – Gruppo Leonardo realizza e distribuisce gratuitamente il proprio calendario e ha scelto di dedicare l’edizione 2024 allo sport in azienda. Le motivazioni a monte della scelta sono strettamente legate al recente ingresso dello sport all’interno della Costituzione italiana con l’esplicita dichiarazione che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme» (art. 33, modificato in via definitiva nel settembre 2023). A questo significativo riconoscimento a livello nazionale si aggiunge un altro notevole traguardo a livello territoriale con la doppia designazione di Genova, città dove la Fondazione ha sede, quale Capitale europea dello sport 2024 e Capitale dello sport del Mediterraneo.





L’impresa e l’industria, ma più in generale tutto il mondo del lavoro, prim’ancora che la legislazione italiana, hanno da sempre avuto consapevolezza degli effetti benefici della pratica sportiva sull’individuo e per questo l’hanno sempre coltivata al loro interno attraverso le numerose attività organizzate dai Dopolavoro aziendali, di cui Fondazione Ansaldo conserva molte testimonianze.





L’obiettivo è quello di raccontare una dimensione industriale e inedita della pratica sportiva attraverso il patrimonio culturale generato dal mondo del lavoro e dall’associazionismo Otto-Novecentesco. Di mese in mese verranno svelate vicende e curiosità per ricostruire non solo la storia di alcune discipline sportive, ma anche come questa si intrecci con quella del nostro Paese.





Le immagini del calendario, provenienti da alcuni tra gli archivi conservati dalla Fondazione e accompagnate da brevi testi, raccontano infatti come lo sport, a partire dalla metà dell’Ottocento, abbia trovato nella società industriale un ottimo substrato in cui diffondersi, diventando pratica sempre più popolare fatta di passione e strumento di crescita personale e coesione sociale.