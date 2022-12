Qualità della vita 2022: Genova la miglior ligure, ma Imperia è l'unica in crescita

Il Sole 24 Ore ha pubblicato l'annuale classifica sulla qualità della vita nelle province italiane. A primeggiare è Bologna, seguita da Bolzano, Firenze e Siena. Per trovare una località ligure serve scorrere fino alla 27^ piazza, dove si trova Genova (in calo di una posizione rispetto a 12 mesi fa). La Spezia, oggi 48^, registra 6 passi indietro; Savona (53^), cala di 9 posizioni; Imperia, 72^ e ultima ligure, è l'unica con un trend positivo: guadagna 5 posti.

Genova è nella top 10 (9° posto, ma l'anno scorso era 7°) per "cultura e tempo libero", peggiora per "ambiente e servizi" (52^, -13 rispetto a un anno fa) e "ricchezza e consumi" (26^ piazza, 8 in meno dell'anno scorso). Le cose vanno meglio nella categoria "demografia e società" dove le 14 posizioni guadagnate portano la città metropolitana al 21° posto; migliorano "giustizia e sicurezza", con 13 posti scalati, ma ancora il 77° posto; crescono "affari e lavoro", dove Genova ora è 30^: un anno fa era 38^.

La miglior performance della Spezia è in "ambiente e servizi", dove è 11^ (seppur perdendo 4 posizioni), la miglior crescita è in "demografia e società" con 33 posti scalati e la 48^ posizione raggiunta.

Savona, 6^ in Italia per cultura e tempo libero, era 2^ un anno addietro: l'unico indice in crescita è quello relativo a "demografia e società", con 44 posti guadagnati e la 55^ piazza.

Infine Imperia, come detto l'unica con una crescita generalizzata: bene "ambiente e servizi", dove ora è 29^ con 18 posti guadagnati, ma "affari e lavoro" (96° posto, in calo di 24) è ancora un comparto complicato per la provincia più a Ponente.