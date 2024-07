Puglia: prima Regione a sostenere logistica merci su ferro. Stanziato 1mln per Ferrobonus

La Regione Puglia è la prima regione a sostenere il settore della logistica e del trasporto merci su ferro.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1019/2024 è stato approvato l’incentivo regionale Ferrobonus a favore delle imprese operanti nel settore, con uno stanziamento previsto di un milione di euro.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza cui hanno partecipato gli assessori regionali ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, e allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e il capo Gabinetto della Presidenza regionale Giuseppe Catalano, oltre ai numerosi attori interessati, a partire dai livelli istituzionali fino ai soggetti direttamente interessati all’operatività sul campo, sia per quanto riguarda l’attività dei porti, il lavoro delle imprese ferroviarie e della logistica intermodale che la gestione e sviluppo delle infrastrutture.

Gli assessori regionali Debora Ciliento e Alessandro Delli Noci hanno illustrato le ragioni dell’istituzione da parte della Giunta per l’esercizio 2024 di un nuovo capitolo di spesa, che destina un milione di euro quale Fondo regionale a sostegno del trasporto ferroviario merci. Lo stanziamento risponde ad alcune delle ragioni strategiche che hanno ispirato e ispirano l’azione della Giunta regionale pugliese, l’attenzione all’ambiente e allo sviluppo economico e sociale sostenibile. Gli assessori hanno spiegato che la Puglia è una regione strategica per lo sviluppo del trasporto merci su ferrovia e dell’intermodalità marittima: la direttrice Adriatica è il corridoio ferroviario oggi più importante per il trasporto merci (al contrario della direttrice tirrenica e dell’Alta velocità, destinate invece prevalentemente al trasporto passeggeri), e – dopo i lavori di potenziamento della rete che hanno eliminato alcuni ostacoli costituiti da sagome delle gallerie o altro – consente la formazione di treni a standard europeo, cioè con sagoma aumentata, lunghezza dei convogli e peso assiale, che consentono risparmi sui costi e maggiore competitività al sistema. Inoltre la Puglia è la regione con il maggior numero di coste in Italia, ed ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei principali hob logistici del Mediterraneo.

Il Direttore Dipartimento Mobilità Vito Antonio Antonacci ha spiegato le modalità con cui la Regione Puglia – in stretto raccordo sia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con la struttura di RAM – ha deliberato l’integrazione delle misure incentivanti al trasporto su ferro previste a livello nazionale con il cosiddetto Ferrobonus attraverso lo stanziamento di fondi provenienti interamente dal bilancio regionale, e sottolineato l’importanza di questa decisione che risulta essere la prima e finora unica in Italia. Antonacci ha sottolineato altresì che per un autentico sviluppo del trasporto ferroviario merci è necessario investire sulle infrastrutture, e in particolare sui collegamenti con i porti, che a loro volta sono oggetto di specifici piani di intervento da parte della Regione Puglia per aumentarne al massimo la funzionalità.