Provincia di Lecco sollecita tavolo di coordinamento per lavori sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

La Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il Vicepresidente delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Mattia Micheli, hanno espresso preoccupazione per l’impatto dell’interruzione estiva della linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, sottolineando la necessità di un coordinamento preventivo per mitigare i disagi, come riporta Ferpress.

Richiesta di coordinamento – La Provincia di Lecco ha sollecitato l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese a istituire un tavolo di coordinamento per affrontare le criticità derivanti dall’interruzione della linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, prevista dal 15 giugno al 15 settembre 2025.

Preoccupazioni per i disagi – Secondo Hofmann e Micheli, l’interruzione potrebbe causare “problematiche rilevanti ai cittadini e ai lavoratori delle Province di Lecco e Sondrio e ai turisti frequentatori del lago e della montagna”. Hanno inoltre evidenziato che, già durante l’estate, alcune stazioni come Varenna e Bellano registrano criticità, che potrebbero aggravarsi in assenza del servizio ferroviario.

Proposte per soluzioni alternative – La Provincia ha chiesto all’Agenzia TPL di avviare interlocuzioni e studi per affrontare la situazione, auspicando l’istituzione di un tavolo con il territorio e le amministrazioni coinvolte. L’obiettivo è programmare e attuare azioni sinergiche per contenere i disagi e proporre alternative al treno, garantendo la mobilità durante il periodo di interruzione.

Disponibilità al supporto – La Provincia di Lecco ha assicurato la “piena disponibilità a fornire ogni utile supporto” per affrontare la situazione, collaborando con le autorità competenti per trovare soluzioni efficaci.

