Processo Morandi, oggi in aula Donferri Mitelli, Ferrazza e Mollo smentiscono versioni contrastanti

Prosegue il processo Morandi. Oggi il primo a rilasciare dichiarazioni spontanee in aula è Riccardo Mollo, ex direttore generale di Aspi, che ha smentito in aula le affermazioni rilasciate da Gianni Mion sull’autocertificazione del ponte Morandi.

Dichiarazioni di Riccardo Mollo - L’ex dirigente ha affermato di non esser stato presente all’induction del 2010, sottolineando che la sua agenda elettronica dimostra la partecipazione in un incontro successivo (2011) in cui venivano discussi i controlli sul ponte, contrariamente alle affermazioni che lo vedevano protagonista di un’autocertificazione. Mollo ha evidenziato come il documento di 68 pagine presentato insieme a Malgarini, e le registrazioni dei suoi appuntamenti, attestino chiaramente l’assenza di qualsiasi riferimento al viadotto Morandi durante la riunione, ribadendo che non vi fu alcuna dichiarazione in merito alla certificazione interna.

Processo - Nel corso del procedimento, l’attenzione si concentra sulle dichiarazioni dell’imputato Michele Donferri Mitelli, architetto ex responsabile delle manutenzioni di Autostrade per l’Italia, accusato di aver seguito una politica di risparmio sulle manutenzioni finalizzata ad aumentare i dividendi agli azionisti.

Testimonianze - Donferri Mitelli, descritto dai pubblici ministeri come l’esecutore materiale della strategia dell’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, dovrà spiegare il mancato intervento sul rinforzo delle pile del viadotto Polcevera, mentre altre deposizioni, tra cui quella di Roberto Ferrazza, sono previste per chiarire il quadro tecnico.

Controversie - Le indagini evidenziano l’utilizzo di intercettazioni e documenti interni che fanno riferimento alla prassi ingegneristica per la validazione dei progetti. In particolare, l’assenza del progettista originario, a seguito della morte dell’ingegnere Morandi, ha costretto a ricorrere a figure come Francesco Pisani, il cui contributo non è andato a compimento.

