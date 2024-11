Pro Recco, trionfo nel derby ligure: Quinto battuto 18-4

La Pro Recco vince il derby ligure contro il Quinto per 18-4: i campioni d’Italia rimangono così in testa alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate. Miglior marcatore dell’incontro è Iocchi Gratta, a segno quattro volte

Pro Recco contro Quinto è anche la prima volta di Aicardi contro la sua ex squadra: dodici anni in biancoceleste che saranno celebrati nella sfida di ritorno davanti al pubblico, oggi assente per i lavori che rendono ancora inaccessibili le tribune dell’impianto di Sori.

I ragazzi di Sukno partono forte e al cambio campo vanno sul 10-1 con il Quinto in rete solo su rigore (trasformato da Nora). Gli ospiti battono Negri su azione dopo venti minuti grazie al mancino di Panerai ma la Pro Recco, dopo un terzo tempo chiuso con il parziale di 2-2, torna a dominare la sfida negli ultimi otto minuti: sei reti al subentrato Noli con Iocchi Gratta a bersaglio due volte e Condemi a calare il proprio tris personale.

“Contento dei gol ma da difensore lo sono ancora di più del solo fallo grave subito – le parole di Iocchi Gratta -. Siamo partiti molto bene, soprattutto in difesa, con concentrazione. Poi è stato molto bravo Negri che quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto e non è facile. Siamo contenti, oggi era la decima partita di stagione e stiamo migliorando settimana dopo settimana”.

PRO RECCO WATERPOLO-IREN GENOVA QUINTO 18-4

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, L. Demarchi, G. Cannella 1, A. Younger 2, A. Fondelli 2, N. Presciutti, Durik 2, M. Iocchi Gratta 4, S. Scarmi 1, F. Condemi 3, B. Hallock, T. Negri, Haverkampf 2. All. S. Sukno

IREN GENOVA QUINTO: F. Ghiara, N. Gambacciani 1, A. Di Somma, S. Villa 1, F. Panerai 1, M. Perongini, D. Puccio, A. Nora 1, N. Figari, A. Massa, M. Aicardi, O. Veklyuk, A. Noli, F. Gandolfo. All. L. Bittarello

Arbitri: D. Bianco e Giacchini

Parziali: 5-1, 5-0, 2-2, 6-1.

Superiorità numeriche: Recco 5/6 + 4 rigori di cui uno fallito da Condemi nel terzo tempo (palo), Quinto 2/7 + un rigore. Usciti per limite di falli Scarmi (R) nel terzo e Nora (Q) nel quarto tempo. In porta per Recco Negri con il n 13 e nel Quinto nei primi tre tempi Ghiara con il n 1 e nel quarto Noli con il n.13.