Pro Recco al via, Felugo: "Siamo affamati e troviamo energie nelle difficoltà"

"Siamo affamati e troviamo energie nelle difficoltà". Lo ha detto Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco pallanuoto, alla vigilia della nuova stagione della pallanuoto in una lunga intervista di Primo Piano nel corso del Live di Telenord. Felugo, che si avvia anche verso i dieci anni alla guida della storica società, ha parlato a 360 gradi, spaziando dalla tournée negli Usa, al cambio di proprietà sino alle nuove regole.

Ecco l'intervista integrale.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.