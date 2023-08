Privatizzazione Porti, il ministro Tajani spiega: "Concessioni ai privati, così rilanciamo i capitali nel paese"

Continuano a tenere banco le dichiarazioni degli scorsi giorni del ministro e vice premier Antonio Tajani sul tema della privatizzazione dei porti. Un argomento che ha suscitato polemiche soprattutto da parte dell'opposizione. Lo stesso Tajani, tuttavia, rilancia l'idea, spiegandone i punti cardine.

"E' un'idea politica, una proposta, che vogliamo discutere all'interno del nostro partito, portandola al centro della discussione: potremmo valutare anche un disegno di legge in questo senso, dedicata ai porti e più in generale sulle liberalizzazioni".

"Il mio non è un messaggio per nessuno, solo un'idea da condividere. Lo stesso discorso che si sta facendo per il salario minimo. Quello delle liberalizzazioni è un tema che va assolutamente discusso, considerando il problema del debito pubblico. Alcuni servizi potrebbero essere gestiti anche da soggetti privati. Se penso ai 1800 miliardi di risparmi privati nelle banche, ritengo che possano essere messi in circolazioni con investimenti mirati: in tal senso pensare alle liberalizzazioni può essere una soluzione, non solo per i porti, ma ad esempio anche per il TPL, le municipalizzate e la gestione dei rifiuti".

"L'idea di liberalizzazione dei porti comporterebbe un'Authority SPA, con i privati tra gli azionisti e una quota di garanzia da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Si tratterebbe di investimenti destinati a rimanere in Italia, creando anche posti di lavoro. Il demanio rimarrebbe pubblico, si privatizzerebbero solo i servizi perchè si parlerebbe di concessioni. Un'idea potenzialmente vincete sia per i porti commerciali che turistici. Prendiamo ad esempio Rapallo: gli investimenti dei privati sul porto ne faranno una delle realtà portuali più all'avanguardia di tutto il Mar Mediterraneo".