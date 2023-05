Primo Maggio, Maestripieri (Cisl): "Il lavoro in Liguria deve tornare a essere centrale, ma sempre in sicurezza"

“Se ci limitiamo ai numeri (nel 2022 in Liguria il tasso di occupazione è cresciuto di 2,5 punti, arrivando al 66%: un dato superiore alla media italiana) è facile trarre un giudizio positivo. Purtroppo, però, l’analisi del quadro occupazionale è più complessa della semplice lettura delle percentuali. Se da una parte accogliamo con favore questa inversione di tendenza – ricordando, tuttavia, che il raffronto è con un anno segnato dall’emergenza sanitaria – dall’altra non possiamo dimenticare che precariato, disoccupazione e rinuncia alla ricerca di un posto di lavoro nella nostra regione sono fenomeni lontani dall’essere sconfitti - lo spiega in una nota Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria

"E il fatto è ancora più grave perché in presenza di un’inflazione che sta minacciando fasce sempre più ampie della popolazione - prosegue Maestripieri - da un punto di vista sociale, stiamo vivendo una fase decisamente complessa che va assolutamente governata per evitare scenari drammatici. Occorre intervenire sia sulla qualità dei rapporti di lavoro, privilegiando quelli stabili, sia sulle remunerazioni. Ma occorre soprattutto investire su quei settori (industria, costruzioni, sanità, logistica, turismo) che nel periodo pandemico e in quello post-pandemico hanno dimostrato resilienza, sostenendo economia e occupazione. Le incertezze sui bonus edilizi e i continui cambi di rotta sull’attuazione del Pnrr, da questo punto di vista, rappresentano ostacoli che ci auguriamo possano essere rimossi in tempi rapidi. In Liguria il lavoro deve tornare ad essere centrale nella vita di ciascuno, per il benessere delle persone e delle nostre comunità. Ma per esserlo deve essere un lavoro svolto sempre in sicurezza, deve essere stabile e pagato adeguatamente” - conclude