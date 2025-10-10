Prima Ryder Tigullio vs Genova: vittoria al fotofinish per il Team Tigullio a Rapallo

Sul prestigioso percorso del Golf Club Rapallo è andata in scena la prima edizione della Ryder Tigullio vs Genova, una competizione ispirata alla celebre Ryder Cup che ha portato sul green ruentino tutta la passione, l’agonismo e il fair play del grande golf.

L’iniziativa è frutto dell’entusiasmo dei Rapallones, un affiatato gruppo di circa quaranta amici golfisti che, uniti dalla passione per lo sport e la convivialità, hanno trasformato un’idea ambiziosa in un evento memorabile. Il format? Quello classico della Ryder: match play individuali e di coppia, con in palio l’orgoglio e la supremazia tra le due “anime” del golf ligure, Tigullio e Genova.

Le squadre, composte da 17 giocatori ciascuna, si sono sfidate in 9 match singoli e 4 incontri di doppio, in una giornata ricca di emozioni, colpi di scena e colpi da maestro. Il risultato è rimasto in bilico fino all’ultima buca, regalando al pubblico e ai partecipanti un finale al cardiopalma.

A spuntarla, con il minimo scarto, è stato il Team Tigullio, che ha prevalso per 9 a 8, conquistando così la prima edizione della competizione e mettendo in bacheca un trofeo dal grande valore simbolico. Ma al di là del verdetto finale, ciò che ha davvero lasciato il segno è stato lo spirito della giornata: competizione sì, ma sempre all’insegna del rispetto, del divertimento e dell’amicizia.

La sfida si è conclusa con una cena conviviale, come da tradizione offerta dalla squadra sconfitta, che ha accolto sportivamente il verdetto e – tra sorrisi e brindisi – ha già lanciato la sfida per il prossimo appuntamento. Appuntamento al 2027, dunque, con i giocatori genovesi determinati a riprendersi il titolo. Pare che qualcuno sia stato avvistato al campo pratica già poche ore dopo, con il ferro in mano e la rivincita negli occhi.

