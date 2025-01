Prevenzione e salute, controlli gratuiti alla Fiera di Sant’Agata per la vista degli over 55

Un’iniziativa di prevenzione oculistica sarà protagonista alla Fiera di Sant’Agata, con screening gratuiti dedicati agli over 55. Lions Club, Clinica Oculistica dell’Ospedale Policlinico San Martino, Comitato Macula e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti mettono a disposizione un servizio di esami OCT gratuiti per i cittadini, grazie all’Ambulatorio Mobile della Croce Bianca Genovese, posizionato in Piazza Giusti.

Orari e dettagli – Le visite si svolgeranno dalle 9:30 alle 17:00, offrendo la possibilità di sottoporsi a un esame diagnostico fondamentale per individuare patologie della retina e del nervo ottico. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie oculari legate all’età, offrendo uno strumento rapido e non invasivo per un primo controllo della salute visiva.

Raccolta occhiali – Oltre agli screening, la postazione sarà anche un punto di raccolta per occhiali usati, sia da vista che da sole. Il materiale donato verrà successivamente rigenerato e destinato a chi ne ha bisogno, contribuendo a un’iniziativa solidale che unisce prevenzione e aiuto concreto.

Collaborazione tra enti – L’evento si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione sulla salute degli occhi, promosso da enti e associazioni che da anni operano nel settore. L’obiettivo è rendere più accessibili i controlli e diffondere l’importanza di una diagnosi precoce per contrastare le patologie visive più comuni in età avanzata.

