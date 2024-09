Presentata a Piacenza la 1ª edizione del T3-TRUCK TYRE TRAILER: dedicata ai veicoli e mezzi per trasporto stradale

È stata presentata oggi nella Sala Consiliare del Comune di Piacenza la 1ª edizione del T3-TRUCK TYRE TRAILER (acronimo di Camion, Pneumatici e Rimorchi) – l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, i prodotti e i servizi per la filiera dei mezzi di trasporto – in programma dal 17 al 19 ottobre 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo. A introdurre la manifestazione, la Sindaca di Piacenza, KATIA TARASCONI, il giornalista di “Allestimenti&Trasporti”, GIANENRICO GRIFFINI, il Presidente di Piacenza Expo, GIUSEPPE CAVALLI e FABIO POTESTÀ, Direttore di MEDIAPOINT & EXHIBITIONS. Così la sindaca Tarasconi ha presentato l’ultima manifestazione concepita e organizzata da Mediapoint & Exhibitions. “La posizione geografica di Piacenza è notoriamente strategica come snodo cruciale di collegamento tra il nord e il centro-sud del Paese”, ha spiegato la sindaca Tarasconi, “Nel nostro territorio, ad esempio, passano due tra le principali autostrade italiane (l’A1 Milano-BolognaNapoli, e l’A21 Torino-Piacenza-Brescia), senza contare la via Emilia e le altre importanti arterie stradali. Ciò rende Piacenza un capoluogo naturalmente votato alla logistica, un’industria strettamente legata a quella dei trasporti. Ospitare nella nostra fiera una tre giorni dedicata interamente a questo mondo, che è composto di professionalità e tecnologie sempre più d’eccellenza, ci rende orgogliosi e contribuisce a rendere il nostro territorio un polo di riferimento a livello nazionale, e non solo, per l’intero settore”. Un ecosistema quello dell’automotive che sta affrontando la gigantesca sfida della riconversione energetica. E proprio la decarbonizzazione sarà uno dei temi portanti della manifestazione. “L’industria automotive e il mondo del trasporto su gomma si confrontano con trasformazioni epocali sotto il profilo economico e dal punto di vista tecnologico. Il T3 di Piacenza vuole proporre al pubblico degli operatori veicoli, soluzioni e servizi a valore aggiunto per affrontare con successo la transizione, non solo energetica, in atto nel comparto", commenta Gianerico Griffini, giornalista di “Allestimenti e Trasporti”. Nelle intenzioni di MEDIAPOINT & EXHIBITIONS il T3-Truck-Tyre-Trailer, rappresenta l’ideale punto di sintesi di due affermatissime manifestazioni organizzate dalla società genovese: il GIS - le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali e HYDROGEN EXPO, la tre giorni dedicata alla filiera italiana dell’idrogeno appena conclusasi, sempre nei padiglioni del PIACENZA EXPO, che ha totalizzato 200 espositori e oltre 6.000 visitatori qualificati, molti dei quali provenienti anche dal mondo dei trasporti. “Non poteva che andare in scena a Piacenza Expo - società che che ha il compito di contribuire alla crescita del tessuto produttivo piacentino – il nuovo evento fieristico specialistico dedicato ai veicoli e ai mezzi per il trasporto stradale. Un evento”, sottolinea il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, “figlio del know-how e della professionalità di Mediapoint & Exhibitions, che da anni collabora concretamente con la nostra società. Un evento innovativo perfettamente in linea con la nuova programmazione che, dalle ultime stagioni, sta caratterizzando il nostro calendario fieristico. Piacenza è da sempre la capitale italiana dell’autotrasporto e, da oltre un decennio, anche uno dei più importanti centri logistici di tutta Europa. Sono certo che T3 contribuirà non solo al miglioramento di questo importante comparto dell’economia piacentina, ma offrirà anche importanti soluzioni innovative per il mercato nazionale e internazionale del trasporto stradale. Ringrazio Mediapoint, e in particolare Fabio Potestà, per aver consolidato la collaborazione con Piacenza Expo con questo innovativo evento fieristico”. “Il lancio di un nuovo evento fieristico” afferma Fabio Potestà di Mediapoint & Exhibitions “è sempre un’impresa coraggiosa che sembrerebbe addirittura temeraria per una manifestazione dedicata ai mezzi di trasporto in un anno nel quale erano già stati calendarizzati altri eventi dedicati al suddetto comparto. Abbiamo, comunque, voluto procedere in questa direzione, ritenendo il “format” di tutti gli eventi specialistici di nostra organizzazione più consono alle esigenze del mercato che richiede manifestazioni mirate, di breve durata e dai costi contenuti. In questa nostra decisione, ha certamente influito il ruolo di Piacenza che è notoriamente uno dei centri nevralgici più importanti (anche a livello europeo) della logistica e dell’autotrasporto”. Nonostante si tratti di un “debutto”, questa 1ª edizione del T3 si è vista riconoscere i patrocini del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, di ANAS, della REGIONE EMILIAROMAGNA, del COMUNE DI PIACENZA, nonché di alcune delle principali associazioni di categoria, come ANFIA-Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, AITE-Associazione Italiana Trasporti Eccezionali, FAI-Federazione Autotrasportatori Italiani, FEDESPEDI-Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, ASSODIMI/ASSONOLO, Fite-Federazione Italiana Trasporti Eccezionali e CONFCOOPERATIVE. Parte integrante e imprescindibile della tre giorni piacentina del T3 sarà il palinsesto di convegni, seminari tecnici e conferenze, organizzato con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, che aggiorneranno i partecipanti sugli ultimi sviluppi tecnologici e normativi del settore. “Come nostra consolidata tradizione” conclude Potestà “nella serata di Venerdì 18 Ottobre è in programma il T3 by Night, l’apertura serale del quartiere fieristico durante la quale gli espositori potranno incontrarsi tra loro e, ovviamente, con gli ospiti che inviteranno, gustando le golosità enogastronomiche piacentine, ma anche fruendo di intrattenimenti a sorpresa in un’atmosfera conviviale e rilassata”.