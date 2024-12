Premio Nobel: anche la Liguria a Stoccolma con i fiori di Sanremo per la cerimonia

Anche quest’anno la Liguria è stata protagonista a Stoccolma, partecipando alla cerimonia di consegna dei Premi Nobel. Il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha rappresentato la regione nella capitale svedese, dove ha avuto l’importante compito di promuovere le eccellenze floricole della regione, con particolare attenzione ai fiori di Sanremo.

Allestimento - L’evento ha visto un allestimento floreale "made in Sanremo" come grande protagonista. La prestigiosa sala dei Concerti della Konserthuset, che ospita tradizionalmente la cerimonia, è stata decorata con ben 20.000 steli di fiori e 6 quintali di verde ornamentale provenienti direttamente dal mercato dei fiori di Sanremo, grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio Riviere di Liguria e il mercato dei fiori di Sanremo. Tra le varietà scelte per l’allestimento spiccavano ortensie, mimosa, ranuncoli, anemoni, orchidee, papaveri, garofani, rose e sterlizie, insieme a fronde di eucalipto, alloro, aucuba, pitosforo e lentisco, tutte eccellenze riconosciute a livello mondiale.

Lo scienziato - La città di Sanremo, da anni, rende omaggio al suo illustre cittadino Alfred Nobel, lo scienziato e filantropo svedese che visse per un lungo periodo nella città ligure, nella villa “Nobel”, a lui intitolata, dove morì il 10 dicembre 1896. Si ipotizza che proprio durante i suoi soggiorni sanremesi Nobel abbia concepito l'idea di istituire il premio che ogni anno riconosce chi ha contribuito al benessere dell’umanità.

Legame - Nel corso della cerimonia, il vicepresidente Piana ha sottolineato l’importanza di questa partecipazione per la Liguria, ricordando il legame storico e culturale che unisce la regione alla figura di Alfred Nobel. “La presenza della Liguria alla cerimonia dei Nobel è fondamentale per testimoniare il forte legame che il nostro territorio ha con il grande scienziato svedese – ha dichiarato Piana. Le composizioni floreali sanremesi hanno impreziosito la cerimonia, apprezzate da oltre mille invitati. Il mercato nordeuropeo è di grande importanza per la nostra regione, e questa occasione di valore internazionale rappresenta una vetrina di grande prestigio”.

Limoni - Un dettaglio significativo dell’allestimento è stato il prezioso carico di fiori e limoni, che includeva ben 120 chili di limoni con ramo e frutto. Il materiale, preparato dal Mercato dei Fiori di Sanremo, è stato spedito alla fine di novembre, rispettando rigorosi standard per mantenere la freschezza e la bellezza dei fiori, garantendo così una presentazione impeccabile durante la cerimonia.

Promozione - Piana ha anche sottolineato l'importanza di essere presenti all'inizio della stagione produttiva per promuovere la Liguria nei mercati scandinavi. “Questa presenza è cruciale per far conoscere la nostra terra, un leader in Italia nella produzione di fiori recisi e piante in vaso, con una quota del 30% della produzione nazionale e un ricavo annuo di 437 milioni di euro", ha concluso il vicepresidente.