Premi Ipazia al Teatro, un riconoscimento alle eccellenze femminili di drammaturgia e interpretazione

Questo mercoledì pomerigtgio il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova ospiterà la cerimonia di conferimento dei Premi Ipazia al Teatro, organizzata nell’ambito del Festival dell’Eccellenza al Femminile. L’evento celebrerà Giulia Pietrozzini e Viola Graziosi, vincitrici rispettivamente del Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia e del Premio Ipazia alla Migliore Attrice, riaffermando l’importanza del ruolo delle donne nello spettacolo.

La cerimonia – L’appuntamento si terrà a partire dalle ore 16.00 presso il Museo Biblioteca dell’Attore in via del Seminario. La manifestazione prevede la partecipazione di attori, registi e membri delle giurie dei premi, oltre alle vincitrici. Giulia Pietrozzini sarà premiata per la sua opera "Un caso da manuale", mentre Viola Graziosi riceverà il riconoscimento come Migliore Attrice, un premio che celebra non solo il talento artistico ma anche l’impegno verso l’uguaglianza di genere, come sancito dal Goal 5 dell’Agenda ONU 2030.

Premio alla Drammaturgia – Il Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia nasce per valorizzare il ruolo delle donne nel teatro e favorire nuove opportunità di lavoro per autori e autrici. Ogni anno i partecipanti affrontano tematiche legate al mondo femminile. Tra i riconoscimenti previsti, la pubblicazione e la messa in scena dell’opera vincitrice nell’ambito del Festival.

Premio alla Migliore Attrice – Questo riconoscimento internazionale premia un’attrice che si distingue per talento, sensibilità e impegno artistico. La giuria, composta da figure di spicco del panorama teatrale e culturale, ha assegnato il premio a Viola Graziosi per il suo contributo straordinario alla scena contemporanea.

Le vincitrici – Giulia Pietrozzini, drammaturga e sceneggiatrice, si è distinta per la sua versatilità e per i successi ottenuti in ambito teatrale e cinematografico, con opere selezionate nei principali festival e rassegne internazionali. Viola Graziosi, attrice poliedrica e figlia d’arte, ha collaborato con registi di fama e si è affermata per l’intensità delle sue interpretazioni in teatro, cinema e televisione, oltre che per il suo lavoro come doppiatrice e lettrice.

Un evento per l’eccellenza al femminile – Ideato e diretto da Consuelo Barilari, il Festival dell’Eccellenza al Femminile mira a promuovere il talento delle donne attraverso una polifonia di espressioni artistiche e narrative. Il premio Ipazia rappresenta un pilastro di questa visione, celebrando ruoli innovativi e sperimentazioni nel teatro e nello spettacolo.