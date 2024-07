Powy entra a far parte di ALIS per promuovere mobilità sostenibile in logistica e trasporto merci

Powy, azienda attiva nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, è entrata a far parte del network di ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile), realtà associativa di riferimento per l’intero comparto della logistica, del trasporto e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa.

La collaborazione nasce dall’esigenza di promuovere l’adozione dei veicoli elettrici da parte delle aziende e dei privati, di investire nella ricerca e nello sviluppo di infrastrutture di ricarica e sensibilizzare il pubblico sui benefici della mobilità sostenibile.

Il settore della logistica in Italia rappresenta oggi uno dei pilastri fondamentali dell’economia nazionale, con un valore di mercato stimato in crescita costante negli ultimi anni. Grazie alle sue infrastrutture portuali, aeroportuali e ferroviarie, l’Italia si posiziona come hub strategico per il commercio internazionale, facilitando il movimento delle merci tra Europa, Asia e Africa. Per questo motivo Powy ha voluto proporsi come strumento utile per favorire la transizione all’elettrico, sia per la rilevanza che questo settore ha nell’economia italiana che per una concreta esigenza di mercato. Non solo, l’azienda ha sviluppato offerte dedicate per le flotte logistiche anche in grado di azzerare gli investimenti di capitale in infrastruttura.

“Questa collaborazione rappresenta una svolta significativa nel nostro impegno per una mobilità più sostenibile. Lavorando con ALIS, realtà promotrice di una visione innovativa e attenta all’ambiente come la nostra, possiamo accelerare l’adozione dei veicoli elettrici anche nel settore della logistica e delle aziende di trasporto, al fine di contribuire a un futuro più verde per tutti”, ha dichiarato Federico Fea, CEO di Powy.

Powy ha raggiunto un importante traguardo unendosi al network di ALIS, insieme agli altri operatori di mobilità elettrica già presenti. L’azienda punta a espandere la propria rete in tutta Italia e, ad oggi, conta oltre 2000 punti di ricarica (tra attivi e installati) in più di 60 comuni.

La partnership tra Powy e ALIS rappresenta un passo significativo verso un futuro più verde e sostenibile, con iniziative che mirano a rendere più accessibile e conveniente l’utilizzo di veicoli elettrici.