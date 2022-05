Portofino, va in pensione la Fiat Panda che salvò i vip isolati dopo la mareggiata del 2018

di Redazione

La 4X4 della Croce Rossa Italiana sezione Santa Margherita Ligure è stata sostituita con un mezzo più moderno ed efficace per raggiungere i posti più impervi

Dopo 25 anni di servizio la Panda che salvò i vip, e non solo, sul promontorio di Portofino isolati dopo la mareggiata del 2018 dice addio. La 4X4 della Croce Rossa Italiana sezione Santa Margherita Ligure è stata sostituita con un mezzo più moderno ed efficace per raggiungere i posti più impervi e garantire una tempestività maggiore nei soccorsi.

"Un mezzo così non esisteva - spiega Gian Maria Conterno, direttore del Comitato Cri di Santa Margherita Ligure - è stato inventato da due nostri volontari. Adesso grazie alla generosità dei comuni di Portofino e Santa e alla donazione di privati cittadini, possiamo continuare a garantire assistenza sulle strette strade del monte di Portofino. Questa ambulanza può raggiungere tutte le ville ma anche le abitazioni arrampicate su strade strette. La vecchia Panda non sarà rottamata ma sarà donata al Croce Rossa Nazionale ed entrerà nella storia".

La Panda era attrezzata con una barella a fianco del conducente. "Venticinque anni fa - Massimo Lombardi, uno dei volontari che l'ha ideata - non siamo riusciti a soccorrere nel miglior modo una persona in località San Sebastiano a Portofino. E così ci siamo messi a pensare come poter attrezzare un mezzo idoneo. La polizia ci aveva regalato questa Panda 4X4, abbiamo fatto un progetto dell'allestimento e l'abbiamo realizzato. È un unicum, non ne esiste un'altra così in Italia".