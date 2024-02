Portofino, la "guerra dei Garibaldi": il capogruppo Pd contro l'omonimo leghista, entrato nel Comitato gestione del Parco

Garibaldi contro Garibaldi. Succede in consiglio regionale, dove il capogruppo PD Luca attacca l'omonimo Sandro, incluso nel Comitato di gestione provvisoria del Parco di Portofino. "A rappresentare la Regione - sostiene il capogruppo dem - viene mandato chi in questi anni si è battuto contro la nascita del Parco. Una vicenda surreale, ma a farne le spese è il futuro del territorio".

"Toti ha gestito la nascita del Parco Nazionale di Portofino con l'esclusivo obiettivo di accontentare la Lega, a scapito dei Comuni e dello sviluppo del territorio - aggiunge Luca Garibaldi - Per anni la Lega ha osteggiato la nascita del nuovo Parco Nazionale bocciando tutte le proposte condivise sul territorio, per una scelta ideologica contro le aree protette. I Comuni di Rapallo, Chiavari, Zoagli e Coreglia avevano ufficialmente espresso la loro volontà di far parte del Parco Nazionale, ma sono stati cacciati fuori dal diktat della Lega, con in testa i consiglieri regionali Sandro Garibaldi e Alessio Piana. La Lega ordina, Toti ubbidisce".

"A chiusura del cerchio, dopo aver dato il via libera al parco più piccolo d'Italia, Toti completa il regalo al suo alleato, con una ciliegina sulla torta: nel nuovo Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale - che parte già monco perché le associazioni ambientaliste si sono rifiutate di partecipare - a rappresentare la Regione non ci sarà Toti, come già avvenuto in questi anni, né un esperto, ma il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi. Cioè colui si è battuto più di tutti per non estendere il parco ed escludere i Comuni del Tigullio, tra cui il suo, dalla nuova area protetta. Chi meglio di chi non voleva il Parco Nazionale di Portofino - conclude Luca Garibaldi - a rappresentare la Regione nel nuovo Ente di Gestione?".