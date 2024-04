Portofino il Comune più ricco d'Italia, sorpasso su Lajatico dove vive Bocelli. Nella top 20 anche Pieve Ligure e Bergeggi

Portofino è il comune più ricco d'Italia, con un reddito medio di 90.610 euro su 301 contribuenti. Il Borgo ha il reddito medio più alto, in base ai dati dichiarati nel 2023, con anno di imposta 2022, pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze. Nella classifica nazionale spiccano anche Pieve Ligure (11° posto, subito dopo Milano, con 35.256 euro di reddito medio) e Bergeggi (16° posto, con 33.608 euro di reddito medio).

Portofino toglie il primato a Lajatico, in provincia di Pisa, secondo l’elaborazione dei dati sull’anno di imposta 2021. Il paese toscano scivola al secondo posto con 52.955 euro di reddito medio per 1.021 contribuenti. Come mai Lajatico era così ricco? La spiegazione è semplice: tra i 1.021 contribuenti c'è il cantante lirico Andrea Bocelli, che con i suoi introiti artistici contribuisce enormemente all'innalzamento del reddito medio.

Lo scorso anno Portofino non era al secondo posto ma addirittura al quarto con un valore medio registrato a 39.200 euro. A concludere il podio, in terza posizione c'è Basiglio, comune della provincia milanese, dove i 5.704 dichiaranti raggiungono un reddito medio di 49.524 euro. Seguono Briaglia (Cuneo, in Piemonte), Cusago (Milano) e Torre d'Isola (Pavia), rispettivamente con 43.475, 39.814 e 36.841 euro di reddito medio.

La maggior parte dei comuni che si trovano nei primi 30 posti è in Lombardia (17). La seconda regione, in termini di città presenti, è il Piemonte, che ne conta sei. Tre in Liguria, tra cui anche la prima classificata. La Toscana ne conta due (al secondo comune posizionato si aggiunge Forte dei Marmi al 14esimo posto con 34.945 euro di reddito medio). Infine, Emilia-Romagna e Valle d’Aosta con un comune ciascuna: al 20esimo e 21esimo posto ci sono rispettivamente Albinea e Courmayeur con 33.174 e 33.073 euro di reddito medio.

Dai dati delle Finanze, l’Irpef 2023 ha garantito allo Stato entrate per 174,2 miliardi di euro, con un aumento dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Ogni cittadino ha pagato in media 5.380 euro di Irpef, dichiarata da quasi 32,4 milioni di soggetti (circa il 77% del totale dei contribuenti). Per circa 9,7 milioni di soggetti l’imposta netta è risultata pari a zero. I contribuenti con imposta netta e redditi fino a 35 mila euro (l’80% del totale) dichiarano il 37% dell’imposta netta totale, mentre il carico fiscale resta in gran parte sulle spalle del restante 63% che dichiara redditi superiori a 35 mila euro (il 20% del totale contribuenti).