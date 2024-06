Portofino, Ghio (Pd): "Sui confini del parco il ministero è ostaggio"

I confini del Parco di Portofino continuano a far discutere. E' stata presentata un'interrogazione del capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simian, per sapere quale fosse la posizione del ministero rispetto alle recenti sentenze del Tar che hanno annullato la riperimetrazione a tre comuni, cioè sull'attuale parco regionale, e ripristinato i confini decisi in prima battuta dall'allora ministro Cingolani a 11 comuni.

"Il ministero, nonostante in un inciso parli di possibile, futura estensione in sede di perimetrazione definitiva, senza però precisare tempi e modalità e rimandando sempre tutto alla Regione, che già si è chiaramente espressa sulla sua posizione, si mostra ostaggio di una Giunta regionale acefala, con il Presidente agli arresti domiciliari, e ignora pronunciamenti, pareri e richieste che non possono e non dovrebbero essere trascurati e sottovalutati" dichiara la deputata e vicepresidente PD alla Camera Valentina Ghio che aggiunge "Da tempo stigmatizziamo questa decisione con cui il centrodestra locale e il Governo consenziente tengono in ostaggio un'intera porzione di territorio privandola di una maggiore opportunità di sviluppo e tutela".