Portofino, Elisabetta Canalis in piazzetta. Primi ciak sul nuovo spot per la Liguria

di Redazione

Dopo Dua Lipa, la famiglia Kardashian e la coppia Ferragni - Fedez, oggi è il giorno dell'ex velina che resterà qualche giorno nel Tigullio

Portofino, il Tigullio ma la Liguria tutta sempre più meta di semplici turisti ma anche di vip di tutto il mondo. Dopo Dua Lipa, la famiglia Kardashian e la coppia Ferragni - Fedez, oggi è il giorno di Elisabetta Canalis.

L'ex velina resterà nel Tigullio qualche giorno per girare un nuovo spot per la Liguria. In mattinata sul proprio profilo social ha postato tutte le tappe del viaggio compresa la sosta in autogrill sulla A7. Quindi l'arrivo a Portofino e l'immancabile scatto.