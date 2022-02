Spot Regione Liguria; Bizzarri: "Per me la Canalis è di Campomorone...!"

di Matteo Angeli

L'attore: "La Liguria è la la regione che amo. E se la Canalis dice che la ama anche lei per me è di Campomore". Il sindaco: "Orgogliosi"

Lo spot della Regione Liguria, in onda durante le serate del festival di Sanremo, con Elisabetta Canalis protagonista ha fatto e farà ancora discutere. La show girl inquadratata con sfondo lo skyline di Los Angeles non convince molti anche perchè, indubbiamente, non è solita frequentare la nostra regione.

L'attore genovese Luca Bizzarri ci scherza sopra. "La Regione è la la regione che amo. E se la Canalis dice che la ama anche lei per me la Canalis è di Campomorone. E' chiaro?".

Il sindaco di Campomore Giancarlo Campora sorride. "Si è ricordato noi e siamo contenti. Poi ha citato il nostro comune rendendolo simbolico per tutta la Liguria, orgogliosi. Grazie Bizzarri!".

A spiegare il perchè della scelta di Elisabetta Canalis era stato nei giorni scorsi il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. "Abbiamo deciso di puntare su una serie di personaggi non liguri ma che hanno avuto con la Liguria un legame speciale e che nei prossimi mesi racconteranno la loro avventura sul nostro territorio".

Così invece Elisabetta Canalis: "Per me ha un valore particolare, perché è il luogo in cui ho fatto l’esperienza forse più importante della mia carriera, parlo di Sanremo. Ho dei ricordi bellissimi: è una città dove il tempo sembra che non passi mai e soprattutto dove c'è sempre il sole. È un posto che mi dà tanta felicità e che mi riporta alla mente ricordi stupendi. Per me la Liguria è veramente una regione speciale. Credo sia una delle regioni italiane più rappresentative nel mondo. È una regione che offre tantissimo dal punto di vista paesaggistico, e il suo mare è stupendo. La Liguria è famosa per la qualità del suo cibo, per il suo olio e il suo vino".