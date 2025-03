Portofino days: l’importanza degli studi di produzione nella seconda giornata. Oggi ultimo giorno

Negli ultimi anni, l’Italia è diventata sempre più attrattiva per le produzioni cinematografiche e televisive, anche internazionali. Il Paese offre una varietà unica di location, dalla montagna al mare, dai borghi storici alle città d’arte. Tuttavia, oltre alla bellezza naturale, servono infrastrutture adeguate: gli studi di produzione sono essenziali per garantire efficienza e innovazione. Questo il tema della seconda giornata dei Portofino days oltre alla sostenibilità e digitalizzazione. Premiato il produttore Luigi De Laurentis.

L’importanza degli studi – “Gli studi non sono un’alternativa alle location, ma un complemento necessario”, spiegano gli esperti del settore. Oltre agli spazi per girare gli interni, i set permettono di utilizzare tecnologie avanzate, ottimizzando i costi e i tempi di produzione. Cinecittà, con i suoi nuovi investimenti, e gli studios in crescita in Calabria e Liguria dimostrano quanto il settore stia evolvendo.

Liguria e il nodo degli studi – La Liguria, con il suo potenziale cinematografico, sta cercando di colmare una lacuna: la mancanza di studi. Il caso della serie Hotel Portofino, girata in esterni in Italia ma con interni realizzati in Croazia, ha evidenziato la necessità di un’infrastruttura locale. “Dobbiamo evitare di perdere opportunità”, sottolineano gli operatori del settore.

Il valore delle maestranze – Un aspetto spesso trascurato è quello dei professionisti che lavorano dietro le quinte. Il Premio Pellicola d’Oro, che valorizza macchinisti, scenografi, costumisti e tecnici, punta a far conoscere questi mestieri ai giovani. “C’è un rischio di perdita di competenze: servono investimenti per garantire il ricambio generazionale”, afferma il presidente Enzo De Camillis.

Verso un futuro integrato – La creazione di nuovi poli produttivi in Liguria, Calabria e Piemonte, in sinergia con realtà consolidate come Cinecittà, potrebbe rendere l’Italia ancora più competitiva nel mercato audiovisivo globale.

20 anni di Sensualità a Corte - Oggi è stata anche la giornata dedicata ai 20 anni di Sensualità a Corte, sono arrivati alcuni dei protagonisti tra cui Marcello Cesena che è l’ideatore. “Il segreto del nostro successo? Siamo tutti amici e ci divertiamo”. Presenti all’evento anche la Gialappa band composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin che hanno parlato della loro partecipazione al programma ma anche della loro carriera e il loro show. “Il nostro segreto? Ci divertiamo e abbiamo una squadra di persone brave”.

Il programma di domenica 30 marzo - La terza e ultima giornata dei Portofino days in piazzetta é dedicata allo sport con i 120 anni del gruppo atletico Boca juniors e all’uso dell’audiovisivo contro il bullismo. La presentazione del libro della figlia di Roberto Mancini, Camilla e ancora panel sull’audiovisivo. A Santa Margherita continuano le masterclass con registi, produttore e attori e a Rapallo la proiezione al cinema Augustus di Nero metà il docufilm dedicato a Pino Daniele, presentato anche a Portofino. Continuano le premiazioni con Stefano Senardi produttore discografico

