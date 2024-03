Portofino Days, dal 22 al 24 marzo il Borgo e la Liguria diventano le capitali della grande fiction

Conto alla rovescia per l'inizio della prima edizione dei Portofino Days, che da venerdì 22 a domenica 24 marzo trasformeranno la Liguria e il Tigullio nella capitale del mondo delle fiction. Un programma ricco di incontri ed eventi, molti dei quali aperti al pubblico, momenti di riflessione sullo stato dell'arte del comparto dell'audiovisivo e, ancora, appuntamenti dedicati agli stakeholder del settore.

Negli ultimi anni, la Liguria si è avviata a diventare sempre di più la location ideale dove girare contenuti audiovisivi e la lunga serialità, in particolare, ha premiato più volte la regione scegliendola come sfondo per storie che hanno appassionato anche il grande pubblico internazionale. Il programma, consultabile sul sito portofinodays.org, si divide in tre filoni principali: gli incontri di settore delle Film Commission italiane a Rapallo, le masterclass e i panel con i grandi nomi del comparto a Santa Margherita Ligure, i forum, le proiezioni (tra le quali si segnala l'anteprima mondiale della terza serie di "Hotel Portofino") e le premiazioni a Portofino.

Tra gli appuntamenti gli Stati generali dell'Audiovisivo (23 marzo) ai quali parteciperanno tra gli altri Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction e il produttore Luigi De Laurentiis. A Genova intanto viene inaugurata il 18 marzo la mostra "Liguria Terra da Fiction" che racconta per immagini quali sono le grandi produzioni internazionali che hanno scelto la regione come sfondo per le loro fiction negli ultimi anni.

"La Liguria continua a distinguersi come protagonista nel settore dell'audiovisivo, una vera e propria 'terra da film' - ha detto il governatore Giovanni Toti -. Le molteplici produzioni che hanno scelto il nostro territorio come location per set cinematografici stanno proiettando la bellezza della nostra regione sugli schermi di tutto il mondo. L'audiovisivo non solo promuove il turismo, ma costituisce anche un potente veicolo di promozione culturale, un volano di benessere economico e sociale. I Portofino Days rafforzano ulteriormente l'impegno di Regione Liguria nell'aprire le porte del territorio ligure a un pubblico internazionale, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama cinematografico così da agevolare investimenti futuri".