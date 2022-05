Portofino Carbon Free, Toti: "Una grande iniziativa per combattere le emissioni di CO2"

di Redazione

"Un progetto importante per un brand importante che darà richiamo e notorietà"

"E' progetto importante anche perché Portofino è un brand importante e quindi darà richiamo e notorietà a tutto questo. Regione Liguria dalla mareggiata del 2018 è più avanti rispetto ad altre regioni nell'utilizzare soldi per la sostenibilità e per la resilienza del nostro territorio.

Adesso facciamo un passo in più con questo progetto, ognuno che verrà a Portofino darà il suo piccolo contributo per far in modo che le emissioni 'prodotte dal turismo' qui non rovinino questo luogo ma vengano utilizzate per lasciare Portofino così anche in futuro”, così il presidente della Regione Giovanni Toti a margine della presentazione di 'Portofino carbon free'.

L'iniziativa è parte di uno studio di Renovit e del Comune di Portofino per l'impatto delle emissioni di CO2.