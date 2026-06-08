Porto di Ravenna, traffici in crescita del 5,8% nel primo quadrimestre del 2026

Continua la crescita delle merci movimentate nel Porto di Ravenna. I dati definitivi del primo quadrimestre 2026 registrano una movimentazione complessiva pari a 9.267.056 tonnellate, in aumento del 5,8% rispetto al primo quadrimestre del 2025, pari a oltre 505 mila tonnellate in più.

Gli sbarchi sono stati pari a 8.223.640 tonnellate, in crescita del 7,3%, mentre gli imbarchi si sono attestati a 1.043.416 tonnellate, in calo del 5,4%. Il numero di toccate delle navi è stato pari a 830, con 14 toccate in meno rispetto ai primi quattro mesi del 2025.

Analizzando le merci per condizionamento, emerge che le merci secche (rinfuse solide, merci varie e unitizzate) hanno raggiunto una movimentazione di 7.412.121 tonnellate, in aumento del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a circa 241 mila tonnellate in più.

All’interno di questo comparto, le merci unitizzate in container hanno registrato 830.989 tonnellate, con una crescita del 4,4%. Positivo anche l’andamento delle merci su rotabili, che hanno raggiunto 549.111 tonnellate (+7,3%), così come quello dei prodotti liquidi, che con 1.854.935 tonnellate movimentate segnano un incremento del 16,6% rispetto al primo quadrimestre del 2025.

Il comparto agroalimentare, comprendente derrate alimentari e prodotti agricoli, ha movimentato 1.925.253 tonnellate di merce, mantenendosi sostanzialmente in linea con lo stesso periodo del 2025, con una differenza di appena 73 tonnellate in meno.

Nel dettaglio delle singole merceologie, i cereali hanno registrato una movimentazione di 970.709 tonnellate, in crescita del 10,6% rispetto al 2025, pari a circa 93 mila tonnellate in più. Le farine, invece, con 310.495 tonnellate movimentate, hanno evidenziato una diminuzione dell’8,6%.

In calo anche gli sbarchi dei semi oleosi che, con 239.238 tonnellate, risultano inferiori del 33,8% rispetto al 2025. Gli oli animali e vegetali hanno registrato una movimentazione di 210.793 tonnellate, in diminuzione del 7,1%, pari a circa 16 mila tonnellate in meno.

Nel primo quadrimestre del 2026 i materiali da costruzione hanno totalizzato 1.527.357 tonnellate movimentate, con un incremento del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, corrispondente a quasi 72 mila tonnellate in più. In crescita anche le materie prime destinate alla produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo, che hanno raggiunto 1.331.951 tonnellate movimentate (+2,7%), pari a quasi 35 mila tonnellate in più.

I prodotti metallurgici hanno registrato una movimentazione pari a 1.939.396 tonnellate, in flessione del 3,0% rispetto ai primi quattro mesi del 2025, con circa 60 mila tonnellate in meno. Negativo anche l’andamento dei prodotti chimici, che si sono attestati a 254.110 tonnellate (-22,5%).

Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, la movimentazione ha raggiunto 1.337.969 tonnellate, con un incremento del 37,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a quasi 362 mila tonnellate in più.

Positivo anche il comparto dei concimi, che ha totalizzato 760.554 tonnellate, in aumento del 15,5% rispetto al 2025, con circa 102 mila tonnellate in più.

Nel primo quadrimestre del 2026 i contenitori movimentati sono stati 74.969 TEU, in crescita del 3,9% rispetto al 2025, pari a 2.792 TEU in più. In termini di tonnellate, la merce trasportata in container ha raggiunto 830.989 tonnellate, con un aumento del 4,4%, mentre il numero di toccate delle navi portacontainer è rimasto invariato rispetto al 2025, attestandosi a 148.

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