Porto La Spezia: Medgulf collega il Mediterraneo con USA e Messico

Il terminal La Spezia Container sarà inserito da inizio agosto tra quelli di toccata del servizio MedGulf operato dalla compagnia di navigazione francese Cgm Cma tra Mediterraneo e Golfo del Messico. Lanciato a fine 2022, comprende sei navi a rotazione nei porti di Tanger Med, La Spezia, Genova, Barcellona, Valencia, Miami, Veracruz, Altamira e Houston. L'annuncio dell'accordo è stato dato da Contship. "Il servizio MedGulf intercetta gli interessi di tutte le aziende importatrici ed esportatrici del nord e centro Italia" ha dichiarato Cristiano Pieragnolo, chief commercial officer di Contship Italia. Il punto di forza e valore aggiunto dell'accordo con il cliente, è stato il non considerare La Spezia come punto di arrivo e integrare l'offerta logistica sfruttando tutte le connessioni intermodali per puntare direttamente all'origine delle merci". La prima chiamata è attesa per il prossimo 6 agosto con la nave AS Paola. "È un momento chiave per la nostra azienda - commenta Matthieu Gasselin, Ceo del gruppo Contship Italia -. Un riconoscimento degli sforzi commerciali ed operativi che stiamo mettendo in campo e dei vantaggi della "soluzione" Spezia che continua ad avere fattori di competitività e attrazione straordinari: il retroporto di Santo Stefano, una capacità intermodale che supera il 35% e la qualità lungo l'interra filiera garantita dai servizi doganali, gli spedizionieri e rimorchiatori. Il nuovo servizio è inoltre un ulteriore passo in avanti nel raggiungimento degli obiettivi di business che ci siamo prefissati per il 2023".