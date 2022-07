Porto La Spezia, la preoccupazione degli autotrasportatori

di Edoardo Cozza

Fai Liguria sui disagi lamentati dalle aziende: "Ritardi nei processi e perdita di produttività, siamo stati costretti a maggiorare le tariffe"

Fai Liguria (la Federazione degli Autotrasportatori Italiani aderente a Conftrasporto) aderisce a quanto espresso in questi giorni da altre associazioni di settore in merito ai gravi disagi che vivono le aziende dell’autotrasporto nel porto della Spezia: "I ritardi per l’espletazione dei processi di carico e scarico delle merci e la conseguente perdita di produttività per le aziende – unitamente alla scelta degli operatori portuali di bocciare l’ordinanza voluta dall’ADSP per sperimentare la misurazione dei tempi di tutte le fasi operative e quindi valutare possibili misure di miglioramento – costringe gli operatori dell’autotrasporto a effettuare, a partire dal 1° luglio scorso, una maggiorazione di 150 euro a viaggio, sui corrispettivi liberamente pattuiti tra le parti, che verrà evidenziata in fattura con voce: ‘maggiorazioni porto della Spezia'".