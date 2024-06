Porto, il Pd: "Nomina commissario segno di stallo, Toti si dimetta"

GENOVA - "Il Partito Democratico lo aveva detto chiaramente: servivano le dimissioni del presidente della Regione Toti per poter dare alla prima Autorità di Sistema Portuale del Paese la possibilità di ritrovare stabilità e prospettive. Questa situazione di stallo invece, porta il Governo Meloni e il viceministro Rixi alla nomina di un ennesimo commissario cercando di nascondere dietro alla figura di un uomo di Stato, l'incapacità di dare certezze di lungo periodo allo scalo ligure, superare il proliferare di commissari straordinari e in una fase critica tornare alla normalità: con un presidente dell'Autorità di Sistema e un segretario generale di sua indicazione". Lo scrivono in una nota Davide Natale, segretario Pd Liguria, Luca Garibaldi capogruppo regionale Pd e Simone D'Angelo segretario metropolitano Genova e capogruppo dem in Comune.

"Così non è stato e non sarà. L'incertezza sul futuro di questa Regione va drammaticamente al di là della volontà che metterà nel suo lavoro l'ammiraglio Seno, in un contesto che da ogni punto di vista rientra nel 'mai sperimentato prima': un ammiraglio come commissario straordinario dell'Autorità di sistema, il commissario straordinario dimissionario che ritorna come segretario generale; gli ispettori del Mit a verificare gli atti di questi anni e un sindaco-commissario per un'opera strategica per il sistema paese tanto da essere indicata come opera bandiera del fondo complementare. Abbiamo ribadito a più riprese la necessità di porre fine a commissariamenti inutili, dotando per prima cosa l'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale di un presidente nel pieno delle sue funzioni. Per farlo - concludono gli esponenti dem - però serve che Toti si dimetta prendendo atto che così facendo si sta paralizzando e umiliando un'intera regione".

Nella foto: Davide Natale.