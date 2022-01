Porto Genova, Barbera (Uniport): "Fusione Sech-Vte mette in crisi la possibilità della concorrenza"

di Edoardo Cozza

Il presidente dell'associazione appena confluita in Conftrasporto: "Continueremo a batterci nel rispetto delle norme, ci teniamo molto"

Fise Uniport entra in Conftrasporto per proseguire nel percorso di crescita e per trovare sponda in battaglie comuni: ai microfoni di Transport Federico Barbera, presidente dell'associazione confluita nella confederazione guidata da Paolo Uggè, spiega i motivi di questa annessione. E relativamente al porto di Genova spiega come Uniport abbia inciso con la sua attività in tempi recenti: "Su Genova non abbiamo vicende particolari se non quelle che hanno avuto ripercussioni sulla politica portuale in Italia e quindi, per esempio, ci siamo occupati del dl concorrenza, anche per episodi passati e anche della fusione Sech - Wte, che mette, a nostro parere, in discussione e in crisi la possibilità di avere uan concorrenza in settori analoghi all'interno dei singoli porti. Continueremo a difendere questa nostra idea, nel rispetto dei limiti e delle norme. Doppia concessione allo stesso titolo: contrariamente a quello che si dice e cioè che si sono liberalizzate le concessioni: questo già si poteva fare secondo la legge 84/94 a condizione che non venissero date più concessioni allo stesso soggetto per accentuare e non penalizzare la concorrenza".