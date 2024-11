Porto di Trieste: investimenti pubblico-privati per il nuovo Molo VIII al servizio dell’Europa orientale

Il progetto di costruzione del Molo VIII nel Porto di Trieste avanza grazie al sostegno del partenariato pubblico-privato (PPP). L’azienda HHLA PLT Italy si è dichiarata entusiasta del supporto ricevuto dalle istituzioni italiane, dai ministeri coinvolti fino alla Regione Friuli-Venezia Giulia e all’Autorità di Sistema Portuale. Un progetto che si pone come obiettivo di potenziare il porto triestino, trasformandolo in un hub logistico strategico per l’Europa centro-orientale e per l’Italia, come si legge su Ferpress.

Partenariato pubblico-privato – “Siamo felici che il progetto abbia ottenuto il sostegno corale di istituzioni e Governo”, dichiara HHLA PLT Italy, sottolineando l’importanza dell’investimento congiunto tra pubblico e privato per un’infrastruttura di interesse europeo. Questo modello permetterà di accelerare i tempi di realizzazione e aumentare l’impatto economico del porto sul territorio.

Prospettive di crescita – La società ha evidenziato come il porto stia vivendo una fase di sviluppo eccezionale, andando controcorrente rispetto alle difficoltà geopolitiche globali. Questo scenario favorevole, affermano, è un’opportunità per consolidare Trieste come polo logistico non solo per l’Italia, ma anche per i mercati dell’Europa centro-orientale.

Priorità autorizzative – “È fondamentale ora che i progetti e i processi autorizzativi procedano rapidamente”, prosegue la dichiarazione. Oltre al Molo VIII, HHLA PLT Italy punta anche alla realizzazione della grande stazione di Servola e alla bonifica dell’ex area industriale della ferriera, parte integrante della visione di sviluppo sostenibile e ambientale del porto.

Obiettivi futuri – L’azienda sottolinea che il progetto del Molo VIII non mira solo a rafforzare il porto di Trieste, ma anche a supportare il settore industriale e logistico del Nord-Est italiano, con benefici diretti per consumatori e imprese.