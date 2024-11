Porto di Taranto: concessione a Vestas per la Piattaforma Logistica, focus su rinnovabili e sostenibilità

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha dato il via libera alla concessione demaniale della Piattaforma Logistica del porto di Taranto a Vestas Blades Italia. Questa concessione di nove anni supporta la produzione di pale eoliche per turbine tra le più grandi al mondo e mira a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, facendo del porto di Taranto un centro strategico per l’energia rinnovabile, come si legge su Ferpress.



Il comitato dell’Autorità di Sistema Portuale ha espresso parere favorevole alla richiesta di Vestas Blades Italia, conferendo una concessione di nove anni per la gestione della “Piastra Portuale di Taranto”. L’accordo punta a sostenere l’espansione della produzione di turbine eoliche, in particolare per la nuova Vestas V236 da 15 MW, le cui pale raggiungono i 115,5 metri di lunghezza.

Oltre a incrementare la capacità produttiva, Vestas prevede che l’integrazione della sua logistica con la rete ferroviaria portuale ridurrà le emissioni da trasporto su gomma. Il progetto rappresenta un passo verso la transizione ecologica della regione, in linea con il piano della Puglia di promuovere una logistica intermodale e sostenibile.



La scelta di Vestas è motivata da un piano di sostenibilità che guarda non solo all’ambiente, ma anche all’impatto socio-economico sul territorio, grazie all’impiego di risorse locali come la Taranto Port Workers Agency. “Questa concessione consolida il ruolo del porto di Taranto come centro per la logistica e l’export di impianti eolici,” ha affermato Sergio Prete, presidente dell’AdSP Mar Ionio.



La Regione Puglia, per voce del presidente Michele Emiliano, e il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, hanno accolto favorevolmente la concessione. Entrambi sottolineano l’importanza dell’iniziativa per l’economia e la sostenibilità del territorio, considerandola un modello di sviluppo sostenibile che può favorire occupazione e investimenti.



Anche Rosario Meo, Comandante della Capitaneria di Porto, ha evidenziato il valore della concessione come simbolo di rilancio e collaborazione tra le istituzioni locali. Secondo Meo, la sinergia tra gli stakeholder contribuirà alla competitività del porto.