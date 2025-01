Porto di Genova, traffico passeggeri in lieve calo nel 2024: ottimismo per il 2025

Nel 2024 il porto di Genova ha registrato 3,8 milioni di passeggeri tra crociere e traghetti, un dato in calo rispetto al 2023 a causa di lavori infrastrutturali in corso. Le previsioni per il 2025 indicano una ripresa, con un aumento del traffico crocieristico e traghetti grazie al potenziamento delle banchine, come riporta The MediTelegraph.

Crociere in calo – Il 2024 ha visto 304 toccate nave e 1,5 milioni di crocieristi, pari a un calo del 9,85% rispetto all’anno precedente. I lavori per il nuovo molo di Ponte dei Mille, lungo 376 metri, hanno temporaneamente ridotto la capacità. MSC Crociere si conferma leader con 225 scali e oltre 1,16 milioni di passeggeri, seguita da Costa Crociere con 47 scali e 315.000 passeggeri. Anche Princess Cruises ha contribuito, movimentando circa 36.500 passeggeri.

Traghetti stabili – Il traffico traghetti ha chiuso il 2024 con 2,3 milioni di passeggeri (-0,54%), 860.423 auto (-0,21%) e 66.210 moto (+3,66%). Corsica e Sicilia hanno registrato incrementi rispettivamente di 13.000 e 4.700 passeggeri. Nonostante lievi flessioni in alcune voci, il comparto rimane solido.

Ottimismo per il 2025 – Per il 2025 si prevedono 333 scali crocieristici e 1,7 milioni di passeggeri (+11%), di cui 700.000 in home port. MSC Crociere rafforzerà il suo ruolo con 238 scali e l’arrivo di navi ammiraglie come MSC World Europa e MSC Grandiosa. Costa Crociere porterà 52 scali e circa 370.000 passeggeri, con Costa Smeralda come punta di diamante.

Nuove infrastrutture – Il completamento dei lavori a Ponte dei Mille migliorerà l’accoglienza e la capacità operativa del porto, rafforzandone il ruolo strategico nel Mediterraneo.

