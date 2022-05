Porto di Genova protagonista al BreakBulk di Rotterdam

di Edoardo Cozza

Tra i 600 espositori di oltre 120 Paesi anche l'AdSP Mar Ligure Occidentale per confermare l'interesse verso la logistica gestita con navi specializzate

A Rotterdam momento importante di promozione del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Ampia la delegazione presente che ha rappresentato le imprese attive in tutta la filiera del comparto Break Bulk.

Dopo una sosta di due anni dovuta alle conseguenze della pandemia, l’evento fieristico ha visto la presenza di 600 espositori provenienti da oltre 120 Paesi e ha registrato una forte affluenza già alla sua inaugurazione.

I Ports of Genoa, unitamente ai co-espositori C.I.S.Co - Centro Internazionale Studi Container e Promos Italia, hanno illustrato l’ampia gamma di soluzioni logistico portuali agli oltre 10.000 professionisti dei settori: project cargo, RoRo, rinfuse e heavy lift.

Presso lo stand 2F 61, i Ports of Genoa hanno supportato, insieme ad agenti marittimi, spedizionieri, ship and cargo broker e IT provider, i principali terminalisti dei bacini portuali di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure, attivi nel segmento delle merci varie nelle occasioni di incontri e business.

La fiera ha rappresentato l’opportunità per porre le basi per un consolidamento dei traffici merci non containerizzate, in particolare nel segmento dell’impiantistica, dei fuori sagoma, dei grandi yacht e in ultimo anche nel settore car carrier, cellulosa e acciai. Per il Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il primo trimestre del 2022 conferma il trend di crescita, già avviato nel 2021, con 15 milioni di tonnellate di merci varie e RoRo.

Il successo della manifestazione Breakbulk Europe 2022 conferma il rinnovato interesse dei caricatori verso la logistica gestita con navi specializzate e, contemporaneamente, si nota un posizionamento strategico importante da parte dei carrier con navi portacontenitori per promuovere una raccolta del carico non unitizzato, spesso rizzato in coperta, a completamento stiva.