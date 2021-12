Porto di Genova, Pessina a Telenord: "Diga, Terzo Valico, ferrovie: va fatto tutto o sono soldi spesi male"

di Edoardo Cozza

Il presidente di Assagenti: "Il progetto con una sola imboccatura va bene: c'è spazio per le manovre. Avremo navi più grandi e arriveremo a 5 milioni di TEU"

Il porto di Genova tiene banco praticamente ogni giorno: la questione terminal rinfuse, con la proroga trentennale della concessione 'salvo possibilità di risoluzione del contratto' in caso di via libera agli spostamenti su Savona, è una delle più dibattute. Sul tema abbiamo intercettato il presidente di Assagenti Paolo Pessina, che ragiona sullo stato dell'arte: "Restiamo ai fatti, che dicono che c'è un rinnovo di concessione per 30 anni per il terminal rinfuse. Tutto quello che rimane sulla carta, ma non scritto, non vale nulla. Per noi è importante la pluralità di servizi del porto di Genova, unico in Italia ad averequesta peculiarità, e in questo contesto le rinfuse giocano un ruolo importante. Soprattutto negli ultimi tempi, con la crescita dei traffici e per questo vanno mantenute. Non vedo il discorso di spostamenti in altri porti come attuabile, perché decide la merce dove andare - spiega Pessina - senza imposizioni sugli spostamenti. Per cui è importante che se ci saranno decisioni in tal senso, va trovato comunque uno spazio su Genova".

Fondi dal governo e dall'Europa, tramite Pnrr e Fondo Complementare, e ora anche circa 300 milioni aggiuntivi dalla Bei: per il porto di Genova piovono soldi, molti dei quali indirizzati al progetto della diga, che a Pessina piace: "La vedo come un'opera fondamentale e propredeutica a Terzo Valico e nodo ferroviario, sennò sarebbero soldi pubblici mal spesi. È fondamentale metterci in sicurezza in ottica arrivo delle grandi navi, che sono il futuro dello shipping con dimensioni sembre più importanti e l'imboccatura di Levante oggi è inadatta ad ospitarle, visto che bisogna arrivare ai 5 milioni di TEU".

Fa discutere il progetto con una sola imboccatura, ma Pessina chiosa: "C'è spazio per le manovre, non crea alcun tipo di problema".