Economia

Porto della Spezia: prospettive future e sviluppi attesi per il 2026

di Simone Galdi

La parola al presidente Bruno Pisano e alla segretaria generale Federica Montaresi

Gemacht.it

In collegamento dalla Spezia, Simone Galdi approfondisce i progetti e le strategie del porto intervistando Bruno Pisano, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, e Federica Montaresi, Segretaria generale dell’AdSP, per fare il punto sulle novità e le opportunità in arrivo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: