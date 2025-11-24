Porto della Spezia: prospettive future e sviluppi attesi per il 2026
di Simone Galdi
La parola al presidente Bruno Pisano e alla segretaria generale Federica Montaresi
In collegamento dalla Spezia, Simone Galdi approfondisce i progetti e le strategie del porto intervistando Bruno Pisano, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, e Federica Montaresi, Segretaria generale dell’AdSP, per fare il punto sulle novità e le opportunità in arrivo.
